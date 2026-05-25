Útoky v Belgorodskej oblasti poškodili energetickú infraštruktúru

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Raketový a dronový útok na ruskú Belgorodskú oblasť si vyžiadal jednu obeť.

Autor TASR
Moskva 25. mája (TASR) - Raketový a dronový útok na ruskú Belgorodskú oblasť hraničiacu s Ukrajinou poškodil energetickú infraštruktúru a vyžiadal si jednu obeť. Ďalšia osoba utrpela zranenia, informovali v pondelok mieste úrady prostredníctvom Telegramu. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.

Útok zasiahol aj mesto Belgorod a prerušil tam dodávky elektriny a vody.

Ďalších päť osôb utrpelo zranenia pri dronových útokoch v okupovanom meste Horlivka na východe Ukrajiny, uviedol televízny spravodajský program Vesti na Telegrame.

Dvaja ľudia zahynuli a 16 bolo zranených po ruskom delostreleckom, raketovom a dronovom útoku v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, ktorý sa začal už v nedeľu skoro ráno, potvrdil tamojší gubernátor Olexandr Prokudin.

V dôsledku ruských leteckých a dronových útokov utrpeli zranenia podľa miestnych úradov aj traja ľudia v susednej Záporožskej oblasti.

Agentúre Reuters sa tieto správy nepodarilo nezávisle overiť. Rusko a Ukrajina popierajú, že by zámerne útočili na civilistov.
