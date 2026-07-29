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Útoky v Iraku zabili 20 členov bývalej polovojenskej aliancie
USA a Saudská Aráboa uviedli, že zasiahli Iránom podporovaných militantov v Iraku v reakcii na útoky na americké jednotky a saudskoarabské ropné zariadenia.
Autor TASR
Bagdad 29. júla (TASR) - Najmenej 20 členov bývalej polovojenskej aliancie Ľudové mobilizačné sily (PMF) v stredu zahynulo pri útokoch Spojených štátov a Saudskej Arábie v Iraku, oznámila táto aliancia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
USA a Saudská Aráboa uviedli, že zasiahli Iránom podporovaných militantov v Iraku v reakcii na útoky na americké jednotky a saudskoarabské ropné zariadenia.
Ľudové mobilizačné sily (Hašd aš-Šabí - PMF), ktoré od roku 2014 zastrešovali viaceré skupiny a frakcie, no neskôr boli začlenené do irackých ozbrojených síl, uviedli, že podľa predbežných údajov pri týchto úderoch zahynulo najmenej 20 jej bojovníkov a ďalších 32 utrpelo zranenia.
USA a Saudská Arábia sa podľa nich pri tejto „agresii,“ ktorá predstavuje nebezpečnú eskaláciu proti „oficiálnym bezpečnostným inštitúciám“, zamerala na základne PMF v siedmich provinciách, pričom spôsobili aj materiálne škody.
K týmto útokom došlo po tom, čo Saudská Arábia oznámila zachytenie dronov, ktoré cielili na ropné zariadenia na východe krajiny, pričom tieto drony podľa nej vypálil Iránom podporované skupiny v Iraku. Tie označili tieto obvinenia za „vykonštruované“ a varovali Saudskú Arábiu, aby neútočila na Irak.
Útoky sa zároveň uskutočnili v čase, keď USA zvyšujú svoj tlak na Bagdad, aby odzbrojil proiránske ozbrojené skupiny. Iracký premiér Alí az-Zajdí, ktorý sa tento rok dostal k moci, prisľúbil, že zabezpečí, aby tieto skupiny odovzdali svoje zbrane, niektoré mocné frakcie však vyjadrili svoj odpor.
Najaktívnejšie proiránske ozbrojené skupiny v Iraku sú zjednotené v aliancii známej ako Islamský odpor v Iraku (IRI), ktorá konala v prospech Iránu počas vojny na Blízkom východe a prihlásila sa k zodpovednosti za stovky útokov na americké základne v Iraku a celom regióne. Odkedy USA a Irán tento mesiac obnovili boje, sa však IRI neprihlásil k žiadnym k útokom, konštatuje AFP.
USA a Saudská Aráboa uviedli, že zasiahli Iránom podporovaných militantov v Iraku v reakcii na útoky na americké jednotky a saudskoarabské ropné zariadenia.
Ľudové mobilizačné sily (Hašd aš-Šabí - PMF), ktoré od roku 2014 zastrešovali viaceré skupiny a frakcie, no neskôr boli začlenené do irackých ozbrojených síl, uviedli, že podľa predbežných údajov pri týchto úderoch zahynulo najmenej 20 jej bojovníkov a ďalších 32 utrpelo zranenia.
USA a Saudská Arábia sa podľa nich pri tejto „agresii,“ ktorá predstavuje nebezpečnú eskaláciu proti „oficiálnym bezpečnostným inštitúciám“, zamerala na základne PMF v siedmich provinciách, pričom spôsobili aj materiálne škody.
K týmto útokom došlo po tom, čo Saudská Arábia oznámila zachytenie dronov, ktoré cielili na ropné zariadenia na východe krajiny, pričom tieto drony podľa nej vypálil Iránom podporované skupiny v Iraku. Tie označili tieto obvinenia za „vykonštruované“ a varovali Saudskú Arábiu, aby neútočila na Irak.
Útoky sa zároveň uskutočnili v čase, keď USA zvyšujú svoj tlak na Bagdad, aby odzbrojil proiránske ozbrojené skupiny. Iracký premiér Alí az-Zajdí, ktorý sa tento rok dostal k moci, prisľúbil, že zabezpečí, aby tieto skupiny odovzdali svoje zbrane, niektoré mocné frakcie však vyjadrili svoj odpor.
Najaktívnejšie proiránske ozbrojené skupiny v Iraku sú zjednotené v aliancii známej ako Islamský odpor v Iraku (IRI), ktorá konala v prospech Iránu počas vojny na Blízkom východe a prihlásila sa k zodpovednosti za stovky útokov na americké základne v Iraku a celom regióne. Odkedy USA a Irán tento mesiac obnovili boje, sa však IRI neprihlásil k žiadnym k útokom, konštatuje AFP.