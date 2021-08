Útoky v Kábule si vyžiadali štyri obete a najmenej 20 zranených

Kábul 4. augusta (TASR) - Najmenej štyria ľudia prišli o život a ďalších 20 bolo zranených pri útokoch, ktoré sa odohrali v utorok večer v afganskej metropole Kábul. Ich terčom boli domy ministra obrany a niekoľkých poslancov. Podľa agentúry AFP to uviedli predstavitelia bezpečnostných zložiek.



Útoky sa odohrali neďaleko silne opevnenej tzv. zelenej zóny, ktorá je sídlom vládnych úradov, zahraničných diplomatických misií a medzinárodných organizácií.



Afganské ministerstvo vnútra uviedlo, že útoky boli úspešne odrazené a všetci útočníci zlikvidovaní vládnymi bezpečnostnými silami.



Agentúra AFP informovala, že prvá bombová nálož explodovala v centre Kábulu v utorok neskoro večer. Minister obrany Bismilláh Muhammadi uviedol, že išlo o samovražedný bombový útok, ktorého cieľom bol jeho dom. Vo svojom videopríspevku na sociálnych sieťach dodal, že niekoľkí zo strážcov objektu boli zranení.



O necelé dve hodiny otriasol Kábulom ďalší silný výbuch, po ktorom nasledovali menšie explózie a streľba z ručných zbraní.



Aj tento útok sa odohral v blízkosti veľmi dobre zabezpečenej zelenej zóny, v ktorej sa nachádza niekoľko ambasád vrátane americkej misie.



Jeho terčom boli domy poslancov, do ktorých po výbuchu v aute nastraženej výbušniny preniklo niekoľko ozbrojencov, ktorým sa postavili na odpor bezpečnostné zložky.



Podľa hodnotenia Washingtonu tieto útoky majú "charakteristické znaky" akcií páchaných fundamentalistickým hnutím Talibanu.



Taliban vedie už tri mesiace totálnu ofenzívu proti afganským silám, ktorú mu uľahčuje sťahovanie jednotiek medzinárodnej koalície z krajiny. V rámci svojej operácie sa Taliban zmocnil veľkých vidieckych oblastí.



Afganské sily, ktoré doteraz kládli malý odpor, v zásade kontrolujú iba provinčné hlavné mestá, pričom tri z nich - Kandahár, Herát a Laškargáh - sú v poslednom čase terčom povstaleckých útokov.



"Situácia je veľmi znepokojujúca," povedal v utorok večer americký vyslanec pre Afganistan Zalmay Khalilzad na online konferencii organizovanej think-tankom Aspen Security Forum.



Vyjadril poľutovanie, že pozície afganskej vlády a Talibanu sú stále príliš vzdialené na to, aby obe strany dosiahli politické urovnanie.



Takáto politická dohoda by mala byť "inkluzívna, rešpektovať práva všetkých Afgancov, vrátane žien a menšín, umožniť afganskému ľudu zvoliť si svoje vedenie a zabrániť zneužívaniu afganského územia na ohrozovanie USA, ich komunít, spojencov a ich partnerov," dodalo vo svojom vyhlásení americké ministerstvo zahraničných vecí.