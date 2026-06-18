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Útoky v Pásme Gazy si od začiatku prímeria vyžiadali vyše 1000 mŕtvych
Prímerie v Pásme Gazy je v platnosti od 10. októbra 2025, no od jeho začiatku podniká izraelská armáda na tomto území údery takmer každý deň.
Autor TASR
Gaza 18. júna (TASR) - Od začiatku prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas zahynulo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy 1005 Palestínčanov, oznámilo v stredu tamojšie ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a denníka Washington Post.
Prímerie v Pásme Gazy je v platnosti od 10. októbra 2025, no od jeho začiatku podniká izraelská armáda na tomto území údery takmer každý deň. K ostreľovaniu dochádza aj pri hraniciach medzi oblasťami kontrolovanými Izraelčanmi a Palestínčanmi.
V uplynulých dňoch zahynulo pri izraelských útokoch dronmi niekoľko ľudí v strednej časti palestínskeho územia a v meste Gaza. V stredu boli pri útokoch izraelskej armády v meste Chán Júnis na juhu palestínskeho územia zabití dvaja Palestínčania a ďalších šesť utrpelo zranenia, uviedli predstavitelia tamojšej Násirovej nemocnice.
Izraelská armáda oznámila, že terčom tohto útoku bol „terorista“. Podľa rodín obetí armáda zaútočila na skupinu ľudí v tábore al-Mawásí, kde žijú státisíce vysídlených Palestínčanov.
Izrael tvrdí, že pokračuje v operáciách proti Hamasu a jeho spojeneckým militantom v Pásme Gazy, pričom armáda prevzala pod svoju kontrolu ďalšie územie.
Armáda v ďalšom vyhlásení v stredu uviedla, že počas víkendu zabila dvoch militantov Hamasu a organizácie Palestínsky islamský džihád.
Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v nedeľu oznámilo, že počet mŕtvych vo vojne medzi Izraelom a Hamasom na palestínskom území prekročil 73.000.
Prímerie v Pásme Gazy je v platnosti od 10. októbra 2025, no od jeho začiatku podniká izraelská armáda na tomto území údery takmer každý deň. K ostreľovaniu dochádza aj pri hraniciach medzi oblasťami kontrolovanými Izraelčanmi a Palestínčanmi.
V uplynulých dňoch zahynulo pri izraelských útokoch dronmi niekoľko ľudí v strednej časti palestínskeho územia a v meste Gaza. V stredu boli pri útokoch izraelskej armády v meste Chán Júnis na juhu palestínskeho územia zabití dvaja Palestínčania a ďalších šesť utrpelo zranenia, uviedli predstavitelia tamojšej Násirovej nemocnice.
Izraelská armáda oznámila, že terčom tohto útoku bol „terorista“. Podľa rodín obetí armáda zaútočila na skupinu ľudí v tábore al-Mawásí, kde žijú státisíce vysídlených Palestínčanov.
Izrael tvrdí, že pokračuje v operáciách proti Hamasu a jeho spojeneckým militantom v Pásme Gazy, pričom armáda prevzala pod svoju kontrolu ďalšie územie.
Armáda v ďalšom vyhlásení v stredu uviedla, že počas víkendu zabila dvoch militantov Hamasu a organizácie Palestínsky islamský džihád.
Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v nedeľu oznámilo, že počet mŕtvych vo vojne medzi Izraelom a Hamasom na palestínskom území prekročil 73.000.