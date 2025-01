Útoky v Pásme Gazy si vyžiadali desiatky obetí, tvrdia zdravotníci

Gaza 5. januára (TASR) - Izraelské útoky v Pásme Gazy si za uplynulý deň vyžiadali najmenej 70 obetí, oznámili v sobotu tamojší zdravotníci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Najmenej 17 ľudí vrátane niekoľkých detí zahynulo pri leteckých útokoch na dva domy v meste Gaza. Izraelská armáda sa bezprostredne k útoku nevyjadrila. Ďalší útok na dom si vyžiadal päť obetí. Zdravotníci dodali, že najmenej desať ľudí zrejme uviazlo pod troskami.



Šesť Palestínčanov zahynulo pri izraelských útokoch v meste Džabálijá na severe enklávy, kde vedie izraelská armáda od 6. októbra minulého roka veľkú pozemnú a leteckú operáciu. Cieľom je podľa armády zabrániť militantom Hamasu v preskupení.



Reuters pripomína, že v piatok sa obnovili nepriame rokovania medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Katare. Predstaviteľ Hamasu Básim Naím vyhlásil, že Hamas je odhodlaný dosiahnuť dohodu o prímerí čím skôr. Nie je však jasné, ako blízko k uzavretiu dohody sú obe strany, píše Reuters.



Militantná skupina v sobotu zverejnila video 19-ročnej izraelskej rukojemníčky, ktorá je podľa portálu The Times of Israel (TOI) vojačkou, ktorá vo videu vyzvala Izrael, aby urobil viac pre prepustenie rukojemníkov. Uviedla, že ich životy sú ohrozené v dôsledku izraelských vojenských operácií v Pásme Gazy, píše Reuters. Po zverejnení videa rodina tejto rukojemníčky vyzvala izraelskú vládu a svetových lídrov, aby nezmeškali príležitosť priviesť domov zvyšných rukojemníkov.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii na video vyhlásil, že Izrael vytrvalo pracuje na tom, aby sa rukojemníci vrátili domov.



"Ktokoľvek sa odváži ublížiť našim rukojemníkov, bude niesť plnú zodpovednosť za svoje činy," povedal Netanjahu.



Izrael začal so svojou vojenskou operáciou v Pásme Gazy po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023. Militanti vtedy zabili viac ako 1200 ľudí a ďalších približne 250 zajali. V palestínskej enkláve naďalej zostáva 98 izraelských rukojemníkov, pričom podľa izraelskej armády je 34 z nich po smrti. Izraelská vojenská kampaň v Pásme Gazy si za takmer 15 mesiacov vyžiadala 45.717 obetí, uviedlo tamojšie ministerstvo zdravotníctva riadené Hamasom, píše Reuters.