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Útoky v Perzskom zálive opäť zasiahli vodárenskú infraštruktúru
Americké útoky na juhu Iránu prerušili dodávky pitnej vody pre najmenej 10.000 ľudí žijúcich na pobreží, uviedli v sobotu miestne úrady.
Autor TASR
Teherán 18. júla (TASR) - Eskalujúci konflikt medzi USA a Iránom zasiahol v sobotu aj energetickú a vodárenskú infraštruktúru v oblasti Perzského zálivu. Pri americkom útoku na juhu Iránu došlo k poškodeniu zariadenia na odsoľovanie morskej vody, zatiaľ čo Kuvajt hlási iránske útoky na svoje energetické zariadenia.
Americké útoky na juhu Iránu prerušili dodávky pitnej vody pre najmenej 10.000 ľudí žijúcich na pobreží, uviedli v sobotu miestne úrady. Terčom bombardovania bolo zariadenie na odsoľovanie morskej vody v pobrežnej oblasti Džásk v provincii Hormozgán. Výpadok dodávok vody sa týka približne 20 obcí na pobreží.
Americká armáda uviedla, že cieľom jej operácií na juhu Iránu je oslabiť schopnosť Teheránu útočiť na lode v strategickom Hormuzskom prielive. Obyvatelia a iránski novinári však na sociálnych sieťach informovali aj o útokoch na civilné objekty vrátane mostov, ciest a ďalšej kritickej infraštruktúry.
Kuvajt v sobotu oznámil, že Irán zasiahol ďalšie zariadenie na výrobu elektriny a úpravu vody. Útok spôsobil požiar v jednej z častí objektu a viedol k odstaveniu niekoľkých výrobných jednotiek, uviedlo kuvajtské ministerstvo elektriny a vody. Išlo už o druhý podobný útok za dva dni.
V dôsledku raketových a dronových útokov kuvajtský národný letecký dopravca po dočasnom prerušení prevádzky na medzinárodnom letisku v Kuvajte oznámil preloženie väčšiny letov.
V reakcii na tieto útoky kuvajtské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu obvinilo Irán z útokov na svoje civilné objekty a kritickú infraštruktúru a upozornilo, že ohrozujú životy a bezpečnosť civilného obyvateľstva.
Terčom iránskych útokov bol aj Bahrajn. Iránska armáda uviedla, že v odvete za americké útoky zasiahla v tomto kráľovstve leteckú základňu, ktorú využívajú Spojené štáty. Podľa iránskej štátnej televízie boli terčom dronových útokov hangáre a parkovacie plochy lietadiel, sklady paliva americkej armády na základni Šajch Ísá, ako aj niekoľko priľahlých mostov.
Americké útoky na juhu Iránu prerušili dodávky pitnej vody pre najmenej 10.000 ľudí žijúcich na pobreží, uviedli v sobotu miestne úrady. Terčom bombardovania bolo zariadenie na odsoľovanie morskej vody v pobrežnej oblasti Džásk v provincii Hormozgán. Výpadok dodávok vody sa týka približne 20 obcí na pobreží.
Americká armáda uviedla, že cieľom jej operácií na juhu Iránu je oslabiť schopnosť Teheránu útočiť na lode v strategickom Hormuzskom prielive. Obyvatelia a iránski novinári však na sociálnych sieťach informovali aj o útokoch na civilné objekty vrátane mostov, ciest a ďalšej kritickej infraštruktúry.
Kuvajt v sobotu oznámil, že Irán zasiahol ďalšie zariadenie na výrobu elektriny a úpravu vody. Útok spôsobil požiar v jednej z častí objektu a viedol k odstaveniu niekoľkých výrobných jednotiek, uviedlo kuvajtské ministerstvo elektriny a vody. Išlo už o druhý podobný útok za dva dni.
V dôsledku raketových a dronových útokov kuvajtský národný letecký dopravca po dočasnom prerušení prevádzky na medzinárodnom letisku v Kuvajte oznámil preloženie väčšiny letov.
V reakcii na tieto útoky kuvajtské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu obvinilo Irán z útokov na svoje civilné objekty a kritickú infraštruktúru a upozornilo, že ohrozujú životy a bezpečnosť civilného obyvateľstva.
Terčom iránskych útokov bol aj Bahrajn. Iránska armáda uviedla, že v odvete za americké útoky zasiahla v tomto kráľovstve leteckú základňu, ktorú využívajú Spojené štáty. Podľa iránskej štátnej televízie boli terčom dronových útokov hangáre a parkovacie plochy lietadiel, sklady paliva americkej armády na základni Šajch Ísá, ako aj niekoľko priľahlých mostov.