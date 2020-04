Utrecht prišiel o európske futbalové súťaže, chce sa brániť na súde

Utrecht 25. apríla (TASR) - Holandský prvoligový klub FC Utrecht sa chystá podať žalobu na riadiace futbalové orgány v krajine za to, že prišiel o možnosť hrať v budúcej sezóne v európskych súťažiach. Utrecht výrazne zasiahlo piatkové rozhodnutie Holandského kráľovského futbalového zväzu (KNVB) o ukončení sezóny.



KNVB rozhodol, že majstrovský titul nepatrí za sezónu nikomu, no poradie v čase prerušenia súťaže pre pandémiu koronavírusu platí. Ajax a Alkmaar získali právo štartovať v Lige majstrov. Feyenoord, PSV Eindhoven a Tilburg v Európskej lige. Utrecht sa deväť kôl pred koncom nachádzal na šiestom mieste tabuľky tri body za piatym Tilburgom.



Podľa pôvodného rozpisu súťaže mali tímy na 5.-8. mieste po skončení základnej časti ešte hrať baráž o jedno miesto v Európskej lige. Klub zo štvrtého najväčšieho holandského mesta navyše postúpil do finále pohára, v ktorom mohol tiež získať miestenku. "Toto je temný deň pre futbal. Rozhodnutiu KNVB chýbala transparentnosť a objektivita," posťažoval sa klubový šéf FC Utrecht Thijs van Es.



V Holandsku ukončili futbalový ročník po rozhodnutí vlády predĺžiť zákaz konania športových podujatí do 1. septembra. V krajine registrujú 36.535 prípadov nakazenia koronavírusom, 4289 osôb chorobe podľahlo.