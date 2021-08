Čínska novinárka je v zlom stave, dlhodobo držala protestnú hladovku

Šanghaj 17. augusta (TASR) - Čínska novinárka Čang Čan, ktorá si odpykáva štvorročný trest odňatia slobody za spravodajstvo o covide, je po dlhodobej hladovke v zlom zdravotnom stave. Informovala o tom v utorok agentúra AP s odvolaním sa na právničku, ktorá hovorila s rodinou čínskej novinárky.



Čang hospitalizovali 31. júla. Telesná hmotnosť novinárky je v súčasnosti 40 kilogramov, napísala AP s odvolaním sa na správy, ktoré na sociálnych sieťach zverejnila novinárkina matka.



Úrady o zhoršenom zdravotnom stave novinárky upozornili členov jej rodiny a požiadali ich, aby sa dostavili do priestorov väznice, uviedla právnička, ktorá hovorila s novinárkinou matkou.



Novinárkini rodičia a brat 2. augusta prišli do Šanghaja, no väzenské úrady im s Čang povolili spojiť sa len prostredníctvom telefónu.



Nemocnice v čínskych väzniciach sú všeobecne vo veľmi zlom stave a sú nedostatočne vybavené, uviedla Jane Wang, aktivistka z Humanitarian China, organizácie sídliacej v USA.



Šangajský súd novinárku odsúdil minulý rok v decembri na štyri roky väzenia za spravodajstvo z mesta Wu-chan, považovaného za ohnisko pandémie nového koronavírusu. Od mája 2020 zadržiavaná za "vyvolávanie problémov"- čo je nejasne definované obvinenie, ktoré sa podľa AP často používa v politických prípadoch.



Čang vo februári 2020 zverejnila na platforme YouTube niekoľko krátkych videí nahratých na telefón. Na nahrávkach sú pozorovateľné opustené ulice, a iné známky života počas lockdownu zavedeného v spojitosti s pandémiou koronavírusu.



Čínska vláda čelí obvineniam z utajovania dôležitých informácií o šíriacej sa pandémii na jej začiatku, ktoré mohli pomôcť spomaliť šírenie vírusu, pripomína AP.