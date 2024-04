Uväznenú líderku Aun Schan Su Ťij presunuli do domáceho väzenia

Rangún 17. apríla (TASR) Mjanmarská junta presunula uväznenú mjanmarskú líderku Aun Schan Su Ťij z väznice do domáceho väzenia. Informuje TASR podľa agentúry AFP.



Zdroj u prostredia armády, ktorý chcel zostať v anonymite, uviedol, že do domáceho väzenia presunuli Su Ťij i bývalého mjanmarského prezidenta Win Mjina. Junta tiež v stredu oznámila, že v rámci amnestií pri príležitosti osláv nového roka bude prepustených 3300 väzňov.



Su Ťij (78) si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za rôzne obvinenia vrátane korupcie, držby nelegálnych vysielačiek či nedodržania obmedzení týkajúcich sa koronavírusu SARS-CoV-2.



Aun Schan Su Ťij bola vo februári roku 2021 - počas vojenského prevratu - odstavená od moci. Puč uvrhol túto krajinu juhovýchodnej Ázie do konfliktu, ktorý podľa OSN viedol k vysídleniu množstva ľudí.