Nedela 24. máj 2026
UVIAZLI POD TROSKAMI: Pod zrútenou budovou môžu byť desiatky ľudí

Na snímke priestor okolo zrútenej budovy v meste Angeles v provincii Pampanga, severne od Manily na Filipínach, ohraničený výstražnou páskou. Foto: TASR/AP

Doposiaľ sa podarilo zachrániť osem osôb a ďalších 11 stihlo z miesta nehody uniknúť.

Autor TASR
Manila 24. mája (TASR) - Rozostavaná budova vo filipínskom meste Angeles City sa v nedeľu ráno zrútila a tamojšie úrady sa domnievajú, že pod troskami mohlo uviaznuť 30 až 40 osôb. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Predstavitelia mesta dostali približne o 3.00 h miestneho času (21.00 h SELČ) správu, že sa zrútila nedokončená deväťposchodová betónová budova. Zamestnanec komunikačného oddelenia mesta ozrejmil, že steny budovy a lešenie sa zosunuli a podľa všetkého uväznili 30 až 40 ľudí. Doposiaľ sa podarilo zachrániť osem osôb a ďalších 11 stihlo z miesta nehody uniknúť.

Sú sa tam veľké kusy betónu a na ich odstránenie potrebujeme špeciálnu techniku. To aktuálne predstavuje najväčšiu výzvu pri záchranných prácach,“ ozrejmil pracovník a zdôraznil, že v súčasnosti je „priskoro na to, aby by sa dala určiť príčine zrútenia“.

Bolo zasiahnuté elektrické vedenie, ktoré sa opravuje. Vyzývame obyvateľov v tejto oblasti, aby spolupracovali s úradmi, aby nezdržovali záchranné operácie... a aby sa nikto ďalší nevystavoval riziku,“ povedal.
