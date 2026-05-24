< sekcia Zahraničie
UVIAZLI POD TROSKAMI: Pod zrútenou budovou môžu byť desiatky ľudí
Doposiaľ sa podarilo zachrániť osem osôb a ďalších 11 stihlo z miesta nehody uniknúť.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Manila 24. mája (TASR) - Rozostavaná budova vo filipínskom meste Angeles City sa v nedeľu ráno zrútila a tamojšie úrady sa domnievajú, že pod troskami mohlo uviaznuť 30 až 40 osôb. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Predstavitelia mesta dostali približne o 3.00 h miestneho času (21.00 h SELČ) správu, že sa zrútila nedokončená deväťposchodová betónová budova. Zamestnanec komunikačného oddelenia mesta ozrejmil, že steny budovy a lešenie sa zosunuli a podľa všetkého uväznili 30 až 40 ľudí. Doposiaľ sa podarilo zachrániť osem osôb a ďalších 11 stihlo z miesta nehody uniknúť.
„Sú sa tam veľké kusy betónu a na ich odstránenie potrebujeme špeciálnu techniku. To aktuálne predstavuje najväčšiu výzvu pri záchranných prácach,“ ozrejmil pracovník a zdôraznil, že v súčasnosti je „priskoro na to, aby by sa dala určiť príčine zrútenia“.
„Bolo zasiahnuté elektrické vedenie, ktoré sa opravuje. Vyzývame obyvateľov v tejto oblasti, aby spolupracovali s úradmi, aby nezdržovali záchranné operácie... a aby sa nikto ďalší nevystavoval riziku,“ povedal.
Predstavitelia mesta dostali približne o 3.00 h miestneho času (21.00 h SELČ) správu, že sa zrútila nedokončená deväťposchodová betónová budova. Zamestnanec komunikačného oddelenia mesta ozrejmil, že steny budovy a lešenie sa zosunuli a podľa všetkého uväznili 30 až 40 ľudí. Doposiaľ sa podarilo zachrániť osem osôb a ďalších 11 stihlo z miesta nehody uniknúť.
„Sú sa tam veľké kusy betónu a na ich odstránenie potrebujeme špeciálnu techniku. To aktuálne predstavuje najväčšiu výzvu pri záchranných prácach,“ ozrejmil pracovník a zdôraznil, že v súčasnosti je „priskoro na to, aby by sa dala určiť príčine zrútenia“.
„Bolo zasiahnuté elektrické vedenie, ktoré sa opravuje. Vyzývame obyvateľov v tejto oblasti, aby spolupracovali s úradmi, aby nezdržovali záchranné operácie... a aby sa nikto ďalší nevystavoval riziku,“ povedal.