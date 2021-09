Uviaznutí českí horolezci začali zostup z hory Rakapoši

Islamabad 14. septembra (TASR) - Dvom českým horolezcom, ktorí v nedeľu spoločne so svojim miestnym sprievodcom uviazli na pakistanskej hore Rakapoši, v utorok letecky doručili laná, vodu, potraviny a lieky, vďaka čomu mohli začať zostup. Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.



Horolezci Jakub Vlček a Petr Macek sa už vydali aj so sprievodcom na cestu späť. Krátko pred 11.00 h SELČ sa trojica nachádzala vo výške zhruba 6300 metrov, píšu Novinky.cz.



Potraviny, vodu, lieky a vybavenie potrebné na zostup im na horu letecky doručila pakistanská armáda.



Podľa zástupcu českého veľvyslanca v Islamabade Antonína Hradilka pre horolezcov v utorok ráno vyslali odľahčenú helikoptéru, ale ani tá ich v takej vysokej nadmorskej výške nebola schopná vyzdvihnúť. Horolezci sa preto musia sami pokúsiť zostúpiť do výšky 6000 metrov, kam im pôjde naproti tím záchranárov.



Trojica horolezcov úspešne zdolala 7788 metrov vysoký, veľmi ťažko dostupný vrchol v piatok, a následne začala zostupovať do tábora. Počas večera poslali SMS správy svojim blízkym, že sa dostali do ťažkostí. Spravodajský portál iDNES.cz v pondelok informoval, že dvojica českých horolezcov má zdravotné problémy.



Ministerstvo turizmu pakistanskej provincie Gilgit-Baltistán tvrdí, že českí horolezci išli na výstup bez povolenia.



Hora Rakapoši, nachádzajúca sa v pohorí Karakoram, je 27. najvyššou horou sveta. Miestni ju tiež nazývajú Duman - "matka mrakov". Medzi horolezcami je považovaná za jeden z najťažšie zdolateľných vrcholov, keďže zo základného tábora na vrchol je potrebné prekonať 5000 výškových metrov. Prvýkrát horu pokorili Briti Mike Banks a Tom Patey v roku 1958.