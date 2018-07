ZLÁ SPRÁVA: Uviaznutí chlapci nie sú schopní uniknúť z jaskyne

Deti vo veku 11 až 16 rokov a ich 25-ročný futbalový tréner sú už v jaskyni už takmer dva týždne.

Mae Sai 5. júla (TASR) - Z lekárskeho posudku 12 chlapcov a ich futbalového trénera, ktorí uviazli v jaskyni v Thajsku, vyplýva, že je príliš nebezpečné skúšať ich vyviesť zo zaplavenej jaskyne. Informovala o tom vo štvrtok televízia CNN s odvolaním sa na člena thajského vojenského námorníctva, ktorý nebol oprávnený hovoriť s médiami.



Nový lekársky posudok ukázal, že dvaja chlapci a tréner trpia vyčerpanosťou v dôsledku podvýživy. Potápači im tiež začali vháňať kyslík do komory, v ktorej sa nachádzajú.



Na tento víkend hlásia viac dažďových zrážok, čo núti záchranárov rýchlo vymyslieť plán na vyvedenie chlapcov predtým, ako sa hladina vody v jaskyni ešte zvýši.



Každý deň vypumpujú z jaskynného komplexu množstvo vody, ale úzke, kľukaté priechody sú stále zaplavené, čo znamená, že jedinou cestou von je v súčasnosti riskantné plávanie pod vodou s pomocou profesionálnych potápačov.



Tým po vstupe do jaskyne trvá šesť hodín, kým sa dostanú k mladým futbalistom a päť hodín, kým sa vrátia k vchodu do jaskyne.



Deti vo veku 11 až 16 rokov a ich 25-ročný futbalový tréner sú už v jaskyni už takmer dva týždne. Vydali sa na prieskum jaskyne, pričom si so sebou vzali baterky na svietenie a jedlo. V dôsledku silného dažďa ich však v podzemí prekvapili náhle záplavy, ktoré im znemožnili dostať sa von.



Jaskynný komplex Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai je štvrtý najrozsiahlejší v Thajsku a rozprestiera sa na ploche desiatich kilometrov. Nachádza sa zhruba 1000 kilometrov severne od metropoly Bangkok blízko hraníc s Mjanmarskom. V dôsledku ťažkého terénu ide o málo známe a značne nepreskúmané miesto.