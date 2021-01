Uviaznutí čínski baníci ďakujú záchranárom za lieky

Peking 20. januára (TASR) - Jedenásť baníkov uviaznutých v bani na zlato vo východnej časti Číny sa poďakovalo za tekutú stravu a lieky, ktoré dostali cez komunikačný tunel. Uviedli tiež, že by privítali klasické jedlo, konkrétne klobásy. Informovala o tom v stredu na svojej webovej stránke stanica BBC.



Celkom 22 baníkov uviazlo v bani vo východočínskej provincii Šan-tung po tom, ako výbuch 10. januára poškodil vstup do bane a komunikačný systém. Desať baníkov je nezvestných. Príčina explózie nie je známa.



Záchranárom sa s 11 baníkmi podarilo nadviazať spojenie týždeň po výbuchu v hĺbke približne 540 metrov po tom, ako im spustili lano, za ktoré potiahli. Baníci sú medzičasom schopní komunikovať so záchranármi prostredníctvom telefónnej linky.



Títo baníci uviedli, že mali kontakt i s ďalším kolegom, ktorý uviazol 50 metrov pod nimi, potom sa však prerušil.



Záchranári v utorok vyjadrili obavy v súvislosti s hladinou podzemnej vody v bani a uviedli, že zvažujú časť z nej odčerpať.



Banské nešťastia v Číne sú pomerne časté, väčšinou ich spôsobuje nedostatočné dodržiavanie bezpečnostných opatrení.