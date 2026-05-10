Úvodný koncert Pražskej jari uvidia aj návštevníci Domu Albrechtovcov
Autor TASR
Bratislava 10. mája (TASR) - Úvodný koncert 81. ročníka Pražskej jari môžu v utorok (12. 5.) o 20.00 h zažiť aj návštevníci Domu Albrechtovcov na Kapitulskej ulici v Bratislave. V priamom prenose uvidia vystúpenie Symfonického orchestra Českého rozhlasu, ktorý odohrá tradičný začiatok medzinárodného hudobného festivalu - cyklus symfonických básní Bedřicha Smetanu Má vlast. Informuje o tom České centrum Bratislava a na svojom portáli i krajanské združenie Český spolok Bratislava.
„Úvodný koncert Pražskej jari 2026 v sebe spojí dve výročia - 100 rokov od vzniku Symfonického orchestra Českého rozhlasu a 80 rokov od založenia Pražskej jari,“ upozornilo České centrum Bratislava. Hudobné teleso bude viesť jeho hudobný riaditeľ a šéfdirigent Petr Popelka.
Medzinárodný hudobný festival Pražská jar je najprestížnejšou udalosťou klasickej hudby v Českej republike. Od roku 1946 sa koná každoročne, vždy v máji.
