Nedela 10. máj 2026Meniny má Viktória
Úvodný koncert Pražskej jari uvidia aj návštevníci Domu Albrechtovcov

Snímke zo Záhrady Domu Albrechtovcov počas Víkendu otvorených parkov a záhrad v Bratislave 3. júna 2023. Foto: TASR Jaroslav Novák

Autor TASR
Bratislava 10. mája (TASR) - Úvodný koncert 81. ročníka Pražskej jari môžu v utorok (12. 5.) o 20.00 h zažiť aj návštevníci Domu Albrechtovcov na Kapitulskej ulici v Bratislave. V priamom prenose uvidia vystúpenie Symfonického orchestra Českého rozhlasu, ktorý odohrá tradičný začiatok medzinárodného hudobného festivalu - cyklus symfonických básní Bedřicha Smetanu Má vlast. Informuje o tom České centrum Bratislava a na svojom portáli i krajanské združenie Český spolok Bratislava.

„Úvodný koncert Pražskej jari 2026 v sebe spojí dve výročia - 100 rokov od vzniku Symfonického orchestra Českého rozhlasu a 80 rokov od založenia Pražskej jari,“ upozornilo České centrum Bratislava. Hudobné teleso bude viesť jeho hudobný riaditeľ a šéfdirigent Petr Popelka.

Medzinárodný hudobný festival Pražská jar je najprestížnejšou udalosťou klasickej hudby v Českej republike. Od roku 1946 sa koná každoročne, vždy v máji.
