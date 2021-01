Uvoľneníe opatrení v Írsku na Vianoce dramaticky zhoršilo situáciu

Dublin 11. januára (TASR) - Írsko je v súčasnosti krajinou s celosvetovo najhoršími ukazovateľmi pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Vyplýva to z najnovších dát americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), informoval v pondelok britský denník The Guardian.



V Írsku, ktoré má necelých päť miliónov obyvateľov, zaznamenali za posledných sedem dní viac ako 45.700 nových prípadov nákazy koronavírusom. Je to viac ako celkový počet infikovaných od vlaňajšieho marca do októbra.



Sedemdňový kĺzavý medián dosiahol 1394 prípadov na milión obyvateľov, ešte 12. decembra mal pritom hodnotu 52,31. Írsko tak predstihlo Veľkú Britániu (810), Portugalsko (735), USA (653) a Nemecko (248).



Írsko vedie aj rebríček prípadov infekcie na obyvateľa. Za ním nasledujú Česká republika, Slovinsko a Spojené kráľovstvo.



Odborníci pripisujú prudké zhoršenie situácie najmä uvoľneniu opatrení počas vianočných a novoročných sviatkov, ako aj zavlečeniu infekčnejšieho variantu vírusu, ktorý sa prvýkrát zistil v Anglicku.



Írsko od začiatku pandémie zaznamenalo viac ako 152.000 prípadov nákazy a 2352 úmrtí.