Už 76 britských konzervatívcov oznámilo, že nebudú opätovne kandidovať

Londýn 24. mája (TASR) - Už najmenej 76 poslancov britskej Konzervatívnej strany oznámilo, že sa v júlových parlamentných voľbách nebudú uchádzať o opätovné zvolenie. TASR o tom informuje podľa piatkových správ agentúry AFP a stanice Sky News.



Ide o najvyšší počet odchádzajúcich poslancov od parlamentných volieb v roku 1997, keď svoje pôsobenie v Dolnej snemovni ukončilo tiež viac než 70 zákonodarcov, pripomína Sky News.



Britský premiér Rishi Sunak v stredu oznámil, že parlamentné voľby v Británii sa budú konať 4. júla. Jeho konzervatívci by však podľa prieskumov po 14 rokoch pri moci mali v súboji s opozičnými labouristami ťahať za kratší koniec.



Politické strany musia svojich volebných kandidátov zverejniť do 7. júna. Dovtedy sa očakáva odstúpenie ďalších konzervatívcov, píše AFP.



Konzervatívec Craig Mackinlay, ktorý sa na rokovanie parlamentu vrátil v stredu po vážnej infekcii, pri ktorej prišiel o všetky štyri končatiny, pôvodne avizoval, že sa bude usilovať o znovuzvolenie. V piatok však vo vyjadrení pre stanicu GB News povedal, že z parlamentu odchádza. Za dôvod označil aj to, že po prekonaní ochorenia by preňho bolo náročné vydržať 70- až 80-hodinové pracovné týždne.