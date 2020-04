Už druhý deň po sebe klesá v Taliansku počet prípadov choroby COVID-19

Rím 21. apríla (TASR) - Taliansko v utorok oznámilo 534 nových úmrtí na koronavírus, čo je o 80 viac ako v pondelok. Počet obetí epidémie choroby COVID-19 sa tak v tejto krajine zvýšil na 24.648.



Agentúra AFP však súčasne upozornila, že už druhý deň po sebe v Taliansku evidujú pokles počtu prípadov choroby COVID-19 v aktívnej fáze - v utorok zo 108.237 na 107.709.



Od 20. februára, považovaného za začiatok epidémie v Taliansku, evidujú 183.957 osôb, ktoré sa koronavírusom SARS-CoV-2 nakazili, pričom do tejto bilancie sú započítané obete i vyliečení.



Epidémii podľahlo aj 141 talianskych lekárov, 12 lekárnikov a 34 ošetrovateľov.



Karanténne opatrenia platia v Taliansku od 9. marca. Za posledný týždeň boli otvorené iba niektoré obchody či továrne. Karanténa v Taliansku sa má skončiť 3. mája, potom sa obmedzenia zmiernia.



Taliansky premiér Giuseppe Conte v utorok vyhlásil, že plán uvoľňovania reštriktívnych opatrení jeho vláda oznámi do konca tohto týždňa.



Niektorí vládni úradníci však už medzičasom vyzvali na opatrnosť. "Nesmieme robiť žiadne unáhlené rozhodnutia," apeloval splnomocnenec talianskej vlády pre boj s koronavírusom SARS-CoV-2 Domenico Arcuri. "Vírus je stále medzi nami - je o niečo menej silný, ale stále je tu," pripomenul.



Veľké záujmové skupiny a vedúci predstavitelia priemyselných regiónov v Taliansku vyvíjajú na premiéra Conteho tlak, aby bral do úvahy ekonomické škody, ktoré vznikajú v dôsledku celoplošnej karantény, a povolil otvoriť viac tovární a obchodov.