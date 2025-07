UŽ JE NA ZEMI: Astronaut Kapu sa vráti do Maďarska za štyri týždne

Budapešť 21. júla (TASR) - Maďarský astronaut Tibor Kapu a posádka vesmírnej lode Axiom Space úspešne pristáli na Zemi 15. júla po takmer troch týždňoch strávených na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Kapu, ktorý je druhým maďarským astronautom a prvým, ktorý navštívil ISS, v rozhovore pre komerčnú televíziu TV2 v pondelok povedal, že jeho rehabilitácia prebieha dobre, ale že do návratu do Maďarska mu zostávajú ešte štyri týždne, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa Kapua musia astronauti najprv absolvovať dvojtýždňové rehabilitačné obdobie, po ktorom nasleduje dvojtýždňové obdobie, počas ktorého sa podelia o svoje skúsenosti so spoločnosťami NASA, Axiom Space a SpaceX.



„Nikdy nezabudnem, keď sme pristáli a stále sme boli v kapsule. Zdvihol som ruku a ona sama spadla späť. Takže každá jedna bunka vo mne bola oveľa ťažšia, než som si myslel,“ povedal maďarský astronaut.



Štart bol podľa jeho slov úplne iný pocit v porovnaní s návratom, pretože v prvom prípade štartovali z gravitačného prostredia a potom „tá sila, keď sa prebudí, dunenie, vibrácie, ktoré prechádzajú raketou a kabínou, to bol úžasne dobrý pocit“. On a jeho indický kolega sa smiali a kričali celých prvých pár minút, pretože si štart veľmi užili.



Kapu v rámci maďarského programu Hunor uskutočnil 25 experimentov a vedeckých programov.



Na misii Axiom-4, ktorá bola pôvodne naplánovaná na dva týždne, ale jej členovia na obežnej dráhe strávili o niekoľko dní viac, sa zúčastnili Američanka Peggy Whitsonová, Ind Šubhanšu Šukla, Poliak Slawosz Uznaňski-Wišniewski a Maďar Tibor Kapu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)