< sekcia Zahraničie
Už objavili 18. dron v Poľsku z ruského útoku na Ukrajinu
Nález dronu nahlásil polícii miestny obyvateľ okolo 11.00 h.
Autor TASR
Varšava 17. Septembra (TASR) — Ďalší, v poradí osemnásty dron, ktorý prenikol pred týždňom do vzdušného priestoru Poľska počas nočného útoku ruských síl na Ukrajinu, sa našiel v obci Stanislawka ležiacej v Lublinskom vojvodstve takmer 40 kilometrov od poľsko-ukrajinskej hranice. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru PAP a televíziu TVN24.
Nález dronu nahlásil polícii miestny obyvateľ okolo 11.00 h. Bezpilotné lietadlo sa zachytilo na strome v lesnatej oblasti.
„Policajná hliadka hlásenie potvrdila. Policajti oblasť zabezpečili. Upozornili sme aj okresnú prokuratúru v Lubline, ktorá vec vyšetruje,“ povedala Dorota Krukowská-Bubilová z policajného riaditeľstva v meste Zamošč.
Hovorkyňa prokuratúry sa pre TVN24 odmietla k nálezu dronu vyjadriť.
Ministerstvo vnútra doteraz informovalo o nájdení 17 dronov v piatich vojvodstvách: Lublinskom, Lodžskom, Varmsko-mazurskom, Mazovskom a Svätokrížskom. Najviac dronov alebo ich úlomkov - jedenásť - sa našlo v Lublinskom vojvodstve.
V noci z 9. na 10. septembra počas náletu ruských síl na Ukrajinu narušili poľský vzdušný priestor ruské drony. Radary zachytili najmenej 19 objektov, pričom tie, ktoré predstavovali priamu hrozbu, zostrelili poľské a spojenecké lietadlá. Po prvýkrát v povojnových dejinách Poľska tak poľské letectvo použilo vo vzdušnom priestore krajiny zbrane.
Rusko tvrdí, že drony nevyslalo nad Poľsko úmyselne. V reakcii na tento incident spustilo NATO operáciu Eastern Sentry (Východná stráž), ktorej cieľom je posilnenie ochrany východného krídla NATO.
Nález dronu nahlásil polícii miestny obyvateľ okolo 11.00 h. Bezpilotné lietadlo sa zachytilo na strome v lesnatej oblasti.
„Policajná hliadka hlásenie potvrdila. Policajti oblasť zabezpečili. Upozornili sme aj okresnú prokuratúru v Lubline, ktorá vec vyšetruje,“ povedala Dorota Krukowská-Bubilová z policajného riaditeľstva v meste Zamošč.
Hovorkyňa prokuratúry sa pre TVN24 odmietla k nálezu dronu vyjadriť.
Ministerstvo vnútra doteraz informovalo o nájdení 17 dronov v piatich vojvodstvách: Lublinskom, Lodžskom, Varmsko-mazurskom, Mazovskom a Svätokrížskom. Najviac dronov alebo ich úlomkov - jedenásť - sa našlo v Lublinskom vojvodstve.
V noci z 9. na 10. septembra počas náletu ruských síl na Ukrajinu narušili poľský vzdušný priestor ruské drony. Radary zachytili najmenej 19 objektov, pričom tie, ktoré predstavovali priamu hrozbu, zostrelili poľské a spojenecké lietadlá. Po prvýkrát v povojnových dejinách Poľska tak poľské letectvo použilo vo vzdušnom priestore krajiny zbrane.
Rusko tvrdí, že drony nevyslalo nad Poľsko úmyselne. V reakcii na tento incident spustilo NATO operáciu Eastern Sentry (Východná stráž), ktorej cieľom je posilnenie ochrany východného krídla NATO.