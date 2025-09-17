Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Už objavili 18. dron v Poľsku z ruského útoku na Ukrajinu

Obrnené vozidlá jazdia počas najväčšieho vojenského cvičenia roka v Poľsku, na ktorom sa stretáva viac ako 30 000 vojakov z poľských ozbrojených síl a spojeneckých krajín NATO v meste Orzysz na severovýchode Poľska v stredu 17. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Varšava 17. Septembra (TASR) — Ďalší, v poradí osemnásty dron, ktorý prenikol pred týždňom do vzdušného priestoru Poľska počas nočného útoku ruských síl na Ukrajinu, sa našiel v obci Stanislawka ležiacej v Lublinskom vojvodstve takmer 40 kilometrov od poľsko-ukrajinskej hranice. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru PAP a televíziu TVN24.

Nález dronu nahlásil polícii miestny obyvateľ okolo 11.00 h. Bezpilotné lietadlo sa zachytilo na strome v lesnatej oblasti.

„Policajná hliadka hlásenie potvrdila. Policajti oblasť zabezpečili. Upozornili sme aj okresnú prokuratúru v Lubline, ktorá vec vyšetruje,“ povedala Dorota Krukowská-Bubilová z policajného riaditeľstva v meste Zamošč.

Hovorkyňa prokuratúry sa pre TVN24 odmietla k nálezu dronu vyjadriť.

Ministerstvo vnútra doteraz informovalo o nájdení 17 dronov v piatich vojvodstvách: Lublinskom, Lodžskom, Varmsko-mazurskom, Mazovskom a Svätokrížskom. Najviac dronov alebo ich úlomkov - jedenásť - sa našlo v Lublinskom vojvodstve.

V noci z 9. na 10. septembra počas náletu ruských síl na Ukrajinu narušili poľský vzdušný priestor ruské drony. Radary zachytili najmenej 19 objektov, pričom tie, ktoré predstavovali priamu hrozbu, zostrelili poľské a spojenecké lietadlá. Po prvýkrát v povojnových dejinách Poľska tak poľské letectvo použilo vo vzdušnom priestore krajiny zbrane.

Rusko tvrdí, že drony nevyslalo nad Poľsko úmyselne. V reakcii na tento incident spustilo NATO operáciu Eastern Sentry (Východná stráž), ktorej cieľom je posilnenie ochrany východného krídla NATO.
