ŠTÚDIA: Riziko nákazy v domácnosti klesá už po prvej dávke vakcíny

Londýn 28. apríla (TASR) - Jedna dávka vakcíny Pfizer alebo AstraZeneca znižuje až o 50 percent pravdepodobnosť, že niekto ňou zaočkovaný, ale infikovaný koronavírusom rozšíri túto nákazu aj na ďalších ľudí žijúcich s ním v spoločnej domácnosti. Uvádza sa to v britskej štúdii zverejnenej v stredu.



Výskumom Anglického úradu na ochranu zdravia (PHE) sa zistilo, že u tých, ktorí sa nakazili tri týždne po podaní prvej dávky vakcíny, bola v porovnaní s nezaočkovanými o 38 až 49 percent nižšia pravdepodobnosť, že sa koronavírus prenesie na ich domáce kontakty.



"Toto je úžasná správa - už vieme, že vakcíny zachraňujú životy, a táto štúdia je najkomplexnejším súborom reálnych dát, z ktorých vyplýva, že znižujú aj prenos tohto smrtiaceho vírusu," komentoval britský minister zdravotníctva Matt Hancock.



Štúdia čerpala údaje od viac ako 57.000 kontaktných osôb žijúcich v 24.000 domácnostiach, kde sa laboratórne potvrdil prípad zaočkovania proti covidu. Dáta sa porovnávali s takmer miliónom kontaktov nezaočkovaných.



Predchádzajúce štúdie už preukázali, že očkovanie znižuje riziko vzniku symptomatickej infekcie u človeka, a to až o 65 percent, pričom už štyri týždne po podaní prvej dávky vakcíny.



Domácnosti sa považujú za "vysoko rizikové" prostredie pre prenos nového koronavírusu, pričom podobnú situáciu možno očakávať aj v iných prostrediach s identickými rizikami prenosu, ako sú ubytovne a väznice, uvádza sa v štúdii PHE.



"Vakcíny nielenže znižujú závažnosť ochorenia a každý deň zabraňujú stovkám úmrtí, ale teraz vidíme, že majú aj vplyv na zníženie možnosti prenosu ochorenia COVID-19 na ďalšie osoby," konštatovala Mary Ramsayová, vedúca oddelenia imunizácie pri PHE.



V doteraz zverejnených štúdiách PHE sa uvádza, že úspešnou očkovacou kampaňou sa v Británii do konca marca predišlo úmrtiam 10.400 ľudí vo veku nad 60 rokov.