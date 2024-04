Uzavreli zasadnutie slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre menšiny

Budapešť 10. apríla (TASR) - Zmiešaná slovensko-maďarská medzivládna komisia pre záležitosti menšín ukončila svoje 15. zasadnutie, ktoré kvôli covidovej epidémie a ďalším problémom trvalo tri roky. V stredu to v Budapešti oznámil maďarský spolupredseda komisie ministerský splnomocnenec Ferenc Kalmár po tom, čo so slovenským spolupredsedom komisie Miroslavom Mojžitom podpísali protokol o ukončení zasadnutia. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Kalmár dodal, že právo ďalšej iniciatívy bude teraz na slovenskej strane.



Mojžita konštatoval, že zmiešaná komisia odviedla veľmi dobrú prácu. Upozornil, že od podpisu medzivládnej zmluvy v roku 1995 už 15-krát rokoval tento orgán o národnostných otázkach a vlády vždy zrealizovali to, na čom sa výbor dohodol.



Slovenský spolupredseda vyzdvihol, že maďarská strana bola mimoriadne štedrá v prospech slovenskej menšiny žijúcej v Maďarsku pri prestavbe bývalého kostola na kultúrne účely.



Súčasne však poznamenal, že považuje za dôležité skvalitniť slovenské školstvo v Maďarsku, pretože v súčasnosti absolventi strednej školy v slovenčine potrebujú ešte aspoň jeden rok pobytu na Slovensku, aby sa zdokonalili v jazyku.



Podľa Kalmára zmiešaná komisia vysoko ocenila zriadenie a fungovanie slovenského menšinového fondu, ako aj to, že vláda SR upustila od integrácie tohto fondu do iného. Za pozitívny krok označil Kalmár aj zákon o maďarskom spoločenskom a kultúrnom zväze na Slovensku - Csemadoku.



V súvislosti s dvojakým občianstvom Maďarov na Slovensku maďarský spolupredseda pripomenul, že slovenská strana navrhla zapojiť do rokovania medzinárodných právnych expertov.



Kalmár podčiarkol vyhlásenia novej slovenskej vlády ako aj novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho, na základe ktorých sa Slovensko zaradilo do skupiny suverénnych krajín presadzujúcich mier. "Veríme, že aj vďaka tomu budeme môcť pokračovať v diskusii aj o otázke súčasnej aplikácie Benešových dekrétov," dodal maďarský spolupredseda.



Zmiešaná slovensko-maďarská komisia pre záležitosti menšín bola zriadená v zmysle Protokolu medzi slovenským a maďarským rezortom zahraničných vecí z 24. novembra 1998 ako jeden z jedenástich orgánov, ktoré majú napomáhať plnenia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi SR a Maďarskom z roku 1995.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)