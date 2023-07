Uzbecký prezident Mirzijojev zvíťazil vo voľbách

Taškent 10. júla (TASR) - Uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev získal v nedeľňajších voľbách svoje tretie funkčné obdobie, úradovať tak bude do roku 2030. Vyplýva to z predbežných výsledkov, ktoré zverejnili v pondelok, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Mirzijojev sa o funkciu prezidenta stredoázijskej krajiny bohatej na zemný plyn uchádzal už tretíkrát. Mal troch prevažne neznámych protikandidátov a získal 87 percent hlasov, vyplýva z údajov uzbeckej volebnej komisie.



Mirzijojev, ktorý sám seba vykresľuje ako reformátora, vyviedol Uzbekistan z izolácie, keď sa v roku 2016 dostal k moci po smrti svojho predchodcu Islama Karimova, ktorý stál na čele krajiny od rozpadu Sovietskeho zväzu. Uzbekistan bol za jeho vlády uzatvorený pre väčšinu sveta, napísala agentúra Reuters.



Šesťdesiatpäťročný Mirzijojev však sľúbil, že svoju krajinu viac otvorí zahraničným investíciám a cestovnému ruchu.



Vo vláde Karimova pôsobil Mirzijojev ako premiér. V roku 2016 zvíťazil v prezidentských voľbách a v roku 2021 ho opätovne zvolili.



Podľa mimovládnych organizácií sa situácia v oblasti ľudských práv v Uzbekistane za vlády Mirzijojeva zlepšila, no stále je čo vylepšovať. Tvrdia, že vláda nerobí nič pre to, aby umožnila vznik skutočnej opozície.



Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) uviedla, že predvolebná kampaň bola vzhľadom na slabú opozíciu voči vláde zdržanlivá. Mirzijojev sa v kampani zameral na ekonomiku a vzdelanie či zdvojnásobenie hrubého domáceho produktu (HDP) v blízkej budúcnosti.