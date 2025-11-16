< sekcia Zahraničie
Uzbecký prezident navrhuje založiť organizáciu stredoázijských štátov
Takáto organizácia by podľa uzbeckého prezidenta mala podporiť ekonomickú integráciu regiónu, v ktorom žije viac ako 80 miliónov ľudí.
Autor TASR
Taškent 16. novembra (TASR) - Uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev v nedeľu navrhol založiť regionálnu medzinárodnú organizáciu zameranú na ekonomickú spoluprácu medzi stredoázijskými štátmi. Volať by sa podľa neho mala „Spoločenstvo Strednej Ázie“, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Takáto organizácia by podľa uzbeckého prezidenta mala podporiť ekonomickú integráciu regiónu, v ktorom žije viac ako 80 miliónov ľudí. Uviedol to na stretnutí lídrov piatich postsovietskych stredoázijských republík a Azerbajdžanu v uzbeckom Taškente.
Pravidelné stretnutia v tomto formáte by podľa Mirzijojeva mohli byť súčasťou formálneho regionálneho bloku. Vo svojej reči spomenul aj potrebu posilniť bezpečnostnú či environmentálnu spoluprácu.
Agentúra Reuters uvádza, že krajiny Strednej Ázie sú často ekonomicky i politicky spájané s Ruskom, no v súčasnosti v tomto regióne nadväzujú vzťahy aj západné krajiny. Značný vplyv si tam udržiava i susedná Čína.
Bezprostredne po vyslovení návrhu uzbeckého prezidenta nebola známa reakcia ostatných zúčastnených krajín. Všetky však v uplynulých rokoch vyhlásili, že myšlienku bližšej regionálnej spolupráce podporujú.
Dve zo zúčastnených krajín, Kirgizsko a Tadžikistan, začiatkom tohto roka urovnali dlhotrvajúci pohraničný konflikt, ktorý si v minulosti vyžiadal stovky životov. Všetkých päť lídrov sa zároveň tento mesiac v Bielom dome stretlo s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Krajiny sa tiež zhodli, že na svoje pravidelné stretnutia budú pozývať aj Azerbajdžan a to napriek tomu, že táto krajina nie je považovaná za stredoázijskú.
Takáto organizácia by podľa uzbeckého prezidenta mala podporiť ekonomickú integráciu regiónu, v ktorom žije viac ako 80 miliónov ľudí. Uviedol to na stretnutí lídrov piatich postsovietskych stredoázijských republík a Azerbajdžanu v uzbeckom Taškente.
Pravidelné stretnutia v tomto formáte by podľa Mirzijojeva mohli byť súčasťou formálneho regionálneho bloku. Vo svojej reči spomenul aj potrebu posilniť bezpečnostnú či environmentálnu spoluprácu.
Agentúra Reuters uvádza, že krajiny Strednej Ázie sú často ekonomicky i politicky spájané s Ruskom, no v súčasnosti v tomto regióne nadväzujú vzťahy aj západné krajiny. Značný vplyv si tam udržiava i susedná Čína.
Bezprostredne po vyslovení návrhu uzbeckého prezidenta nebola známa reakcia ostatných zúčastnených krajín. Všetky však v uplynulých rokoch vyhlásili, že myšlienku bližšej regionálnej spolupráce podporujú.
Dve zo zúčastnených krajín, Kirgizsko a Tadžikistan, začiatkom tohto roka urovnali dlhotrvajúci pohraničný konflikt, ktorý si v minulosti vyžiadal stovky životov. Všetkých päť lídrov sa zároveň tento mesiac v Bielom dome stretlo s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Krajiny sa tiež zhodli, že na svoje pravidelné stretnutia budú pozývať aj Azerbajdžan a to napriek tomu, že táto krajina nie je považovaná za stredoázijskú.