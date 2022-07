Uzbecký prezident zrušil návrh na obmedzenie autonómie Karakalpacka

Taškent 3. júla (TASR) - Uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev po rozsiahlych protestoch stiahol navrhované zmeny ústavy, na základe ktorých by autonómna Karakalpacká republika nemohla usporiadať referendum o odštiepení sa od Uzbekistanu. TASR správu prevzala od agentúr Reuters a AP, ktoré o tom informovali v nedeľu.



Protesty proti navrhovanej zmene ústavy vypukli v piatok v metropole Karakalpackej republiky Nukus. Demonštranti sa počas nich snažili zmocniť vládnych budov, čo vyvolalo potýčky s políciou.



Prezident Mirzijojev po protestoch vyhlásil v Karakalpacku výnimočný stav až do 2. augusta, aby sa "zaistila bezpečnosť občanov, boli chránené ich práva a slobody a bol opäť nastolený právny poriadok", píše agentúra Reuters. Súčasťou výnimočného stavu je zákaz nočného vychádzania.



V súčasnej uzbeckej ústave je Karakalpacko definované ako nezávislá republika v rámci Uzbekistanu, ktorá má právo usporiadať referendum o odštiepení sa.



V navrhovaných zmenách ústavy, o ktorých má rozhodnúť referendum, sa už nespomína nezávislosť Karakalpackej republiky ani jej právo na odštiepenie sa. Ide o rozľahlý púštny región na severozápade Uzbekistanu.



V reakcii na protesty prezident Mirzijojev počas sobotnej návštevy Karakalpacka uviedol, že navrhované zmeny musia byť z nového znenia ústavy vypustené.



Počas uplynulej noci už v republike neprišlo k žiadnym nepokojom.



Zmeny týkajúce sa Karakalpacka sú súčasťou širšej ústavnej reformy, v rámci ktorej sa majú okrem iného posilniť občianske práva a predĺžiť funkčné obdobie prezidenta z piatich na sedem rokov. Ak by nové znenie ústavy v plánovanom referende voliči schválili, Mirzijojev sa bude môcť opäť dvakrát uchádzať o prezidentský post, píše Reuters.