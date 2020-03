Uzbekistan hlási prvý prípad, Kazachstan vyhlásil mimoriadny stav

Taškent 15. marca (TASR) - Uzbekistan v nedeľu zaznamenal prvý potvrdený prípad výskytu choroby COVID-19. Podľa vládnych zdrojov je infikovanou osobou uzbecký občan, ktorý sa vrátil z Francúzska, informovala tlačová agentúra TASS. Príslušné úrady podnikajú opatrenia, ktoré majú zamedziť šíreniu nákazy.



Susedný Kazachstan medzitým vyhlásil v súvislosti s pandémiou nového druhu koronavírusu mimoriadny stav po tom, ako tamojšie úrady zaznamenali dva nové prípady infekcie, čím sa celkový počet nakazených v tejto stredoázijskej krajine zvýšil na osem.



Kazachstan bol považovaný za krajinu bez koronavírusu až do 13. marca, keď tam potvrdili štyri prípady nákazy. Mimoriadny stav vyhlásený prezidentským dekrétom stanovuje celoštátnu karanténu a zakazuje vstup, ako aj vycestovanie z krajiny pre všetkých okrem diplomatov a jednotlivcov pozvaných vládou.



Kazachstan už oznámil zrušenie osláv sviatku Naurúz, ako aj vojenskej prehliadky pri príležitosti 75. výročia víťazstva nad nacizmom.



Kazachstan a Uzbekistan sú momentálne jedinými republikami v Strednej Ázii s oficiálne potvrdenými prípadmi nákazy novým druhom koronavírusu na pozadí globálnej pandémie.



V Číne, kde sa ochorenie koncom vlaňajška objavilo po prvý raz, úrady naďalej zaznamenávajú nižší počet domácich prípadov infekcie, ale pristupujú k novým kontrolám cestujúcich zo zahraničia.



V Rusku zaznamenali v nedeľu štyri nové prípady nákazy, čím sa tam celkový počet potvrdených infekcií vyšplhal na 63. Rusko prerušilo prinajmenšom do 17. marca železničnú dopravu na Ukrajinu, do Moldavska a Lotyšska.