Uzbekistan: Médiá, piesne a filmy budú musieť prejsť testom morálky

Taškent 12. novembra (TASR) - Uzbekistan už čoskoro zavedie "test morálky" pre mediálny obsah vrátane filmov a piesní v tejto stredoázijskej krajine. Cieľom je chrániť tzv. "národnú mentalitu" TASR o tom informuje podľa utorňajšej správy agentúry AFP.



"Je naozaj dôležité zabrániť vysielaniu mediálnych produktov, ktoré podkopávajú vzdelávanie mladých ľudí a našu národnú mentalitu," uviedla v pondelok neskoro večer štátna tlačová agentúra Khabar. "Test morálky predstavíme pre televízne a rozhlasové stanice, sociálne siete, seriály, kreslené rozprávky, filmy, piesne a hudobné videá," dodala.



Podľa správy vydanej viacerými vládnymi orgánmi úrady budú "analyzovať súlad" mediálnych výstupov a ich "úroveň kompatibility" s hodnotami prevažne moslimského Uzbekistanu. Bývalá sovietska republika má približne 35 miliónov obyvateľov.



Podľa agentúry Khabar rozhodli o nových pravidlách ministerstvo kultúry, vládne centrum pre duchovnosť a vzdelávanie a tiež uzbecká mediálna asociácia. Na príprave pravidiel sa podieľala aj agentúra pre "zjednotenie štátnej informačnej politiky", ktorú kedysi viedla prezidentova dcéra.



Prezident Šavkat Mirzijojev od nástupu k moci po smrti diktátora Islama Karimova v roku 2016 zaviedol niekoľko reforiem v snahe dostať Uzbekistan z izolácie. Podľa skupín na ochranu práv krajina je naďalej hlboko autoritárska. Vláde sa síce podarilo prilákať zahraničných investorov, no politická opozícia naďalej neexistuje a tlač spolu s hospodárstvom stále prevažne kontroluje štát.



Podľa organizácie Reportéri bez hraníc sa index slobody tlače v Uzbekistane zlepšil po nástupe Mirzijojeva do úradu, no následne opäť klesol na úroveň v posledných rokoch Karimovovho vládnutia.