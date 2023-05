Uzbekistan oznámil smrť občana, na Ukrajine bojoval za vagnerovcov

Taškent 29. mája (TASR) - Uzbekistan v pondelok oznámil, že jeden z jeho občanov padol v bojoch na Ukrajine, kde bojoval na strane ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny. Táto stredoázijská krajina zároveň zverejnila video, v ktorom svojich občanov vystríhala pred tým, aby sa pridávali k ruskými ozbrojeným silám bojujúcim na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Telo muža bojujúceho na strane súkromnej (ruskej) vojenskej Vagnerovej skupiny bolo repatriované na letisko v Namangane (na východe Uzbekistanu)," povedal predstaviteľ uzbeckej polície. "Potom bolo prevezené do oblasti Ferghana (na juhu Uzbekistanu), odkiaľ pochádzal," dodal.



Uzbecká bezpečnostná služba SGB oznámila mužovo úmrtie už cez víkend, avšak neuviedla, kde presne ani kedy bol zabitý. Ide už o druhé takéto úmrtie, ktoré služba potvrdila.



Muž podľa informácií SGB odcestoval do Ruska, aby finančne zabezpečil rodinu. Na rusko-ukrajinských hraniciach ho vraj prichytili s heroínom. Skončil v ruskom väzení, kde ho naverbovali do bojov na Ukrajine.



SGB zverejnila v súvislosti s týmto prípadom aj video snažiace sa Uzbekov odradiť od toho, aby sa pridávali k ruským silám bojujúcim na Ukrajine. Na zázname je zúfalá žena, údajne matka zabitého Uzbeka. Tvrdí, že jej syn nemal nijaké vojenské skúsenosti.



Vagnerovci zrejme v Rusku naverbovali do svojich radov desaťtisíce väzňov, ktorým šéf tejto žoldnierskej skupiny Jevgenij Prigožin sľúbil za účasť v bojoch amnestiu. Prigožin pritom povedal, že približne 10.000 z nich už bolo na bojisku zabitých.



Médiá v Kazachstane, Uzbekistane, Kirgizsku a Tadžikistane informujú o desiatkach svojich takto zabitých občanov už od vypuknutia ruskej invázie na Ukrajine z vlaňajšieho februára. Viacerí z týchto padlých pritom údajne boli do boja naverbovaní práve v ruských väzniciach.