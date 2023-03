Uzbekistan: Plánované ústavné referendum upevní moc prezidenta

Taškent 15. marca (TASR) - V ústavnom referende, ktoré je v Uzbekistane naplánované na koniec apríla, sa bude hlasovať aj o návrhu, aby mohol prezident Šavkat Mirzijojev zastávať úrad i v ďalších funkčných obdobiach. Oznámili to v stredu uzbecké úrady, informuje agentúra AFP.



Podľa predbežného návrhu by sa funkčné obdobie prezidenta predĺžilo na sedem rokov a kandidáti by "mali právo kandidovať... bez ohľadu na počet po sebe nasledujúcich funkčných období", ktoré už boli v úrade.



O navrhovanej novej ústave, ktorá by pozmenila dve tretiny súčasného základného zákona štátu, sa v tejto najľudnatejšej stredoázijskej krajine s približne 35 miliónmi obyvateľov bude hlasovať 30. apríla.



Autokratický prezident Mirzijojev, ktorý sa k moci dostal v roku 2016, bol vo voľbách v októbri 2021 opätovne zvolený do funkcie na päť rokov so ziskom 80 percent hlasov. Podľa hodnotenia medzinárodných pozorovateľov však voľby neumožnili skutočnú politickú súťaž kandidátov.



Zmena ústavy umožní 65-ročnému prezidentovi uchádzať sa o znovuzvolenie aj v roku 2026 a v prípade úspechu zostať pri moci do roku 2033 či dokonca 2040, všíma si AFP.



Na základe novelizácie ústavy sa Uzbekistan tiež stane "sociálnym štátom", kde budú "ľudská bytosť, jeho život, jeho sloboda, jeho česť a jeho dôstojnosť najvyššími hodnotami".



Napokon sa upustilo od tých plánovaných ústavných zmien, ktoré mali obmedziť samosprávu uzbeckej autonómnej republiky Karakalpakstan, píše AFP. V júli 2022 v tomto chudobnom púštnom regióne vypukli demonštrácie proti hroziacemu obmedzeniu autonómie, počas ktorých prišlo o život 21 ľudí. Miestne úrady počas protestov vypli internet a zaviedli výnimočný stav.