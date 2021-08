Uzbekistan poprel, že sa v krajine nachádza afganský prezident A.Ghaní

Taškent 18. augusta (TASR) - Zvesti o údajnej prítomnosti afganského prezidenta Ašrafa Ghaního a ďalších afganských činiteľov na území Uzbekistanu nemajú s realitou nič spoločné. Uviedla to v utorok tamojšia tlačová agentúra Dunjo pôsobiaca pod uzbeckým ministerstvom zahraničných vecí.



"Masmédiá a sociálne siete nedávno priniesli správy o údajnom pobyte niekoľkých afganských predstaviteľov a lídrov afganských etnických skupín na území Uzbekistanu. Konkrétne sa v tomto kontexte spomínajú mená Ašraf Ghaní, Abdal Rašid Dostúm, Atta Muhammadi Núr a ďalšie. Podľa oficiálnych zdrojov tieto informácie nemajú s realitou nič do činenia," uvádza sa vo vyhlásení.



Panarabská stanica al-Džazíra v nedeľu citovala člena afganskej prezidentskej ochranky, ktorý uviedol, že prezident Ghaní a jeho manželka dorazili do uzbeckého hlavného mesta Taškent, píše tlačová agentúra TASS.



Americký prezident Joe Biden 14. apríla oznámil svoje rozhodnutie ukončiť vojenskú operáciu v Afganistane, z ktorej sa stala najdlhšia zahraničná vojenská misia v histórii USA. Na tomto pozadí sa bezpečnostná situácia v Afganistane prudko zhoršila, komentuje TASS. Radikálne hnutie Taliban v nedeľu vstúpilo do hlavného mesta Kábul a ovládlo takmer celé územie krajiny.



Pádom Kábulu sa toto hnutie vrátilo k moci 20 rokov po tom, čo jeho vládu zosadil vojenský zásah vedený Spojenými štátmi, ktorý bol reakciou na teroristické útoky v USA z 11. septembra 2001.



Náhla zmena situácie vyvolala paniku medzi Afgancami, ktorí sa masovo snažia dostať z vlasti. Mnohí z nich sa obávajú prenasledovania zo strany Talibanu, ktorý v krajine vládol v rokoch 1996-2001.



Ghaní, ktorý v nedeľu utiekol z krajiny krátko predtým, ako militanti z Talibanu prenikli do Kábulu, svoj náhly odchod zdôvodnil tým, že chcel takto zabrániť krviprelievaniu. Hoci Ghaní nespresnil, kde sa aktuálne nachádza, afganská spravodajská stanica TOLO News informovala, že odcestoval do Tadžikistanu.