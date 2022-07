Pri protestoch proti ústavným zmenám v Karakalpacku zahynulo 18 ľudí

Taškent 4. júla (TASR) - Dovedna 18 ľudí prišlo o život pri protestoch, ktoré vypukli minulý týždeň v autonómnej Karakalpackej republike na severozápade Uzbekistanu. Oznámila to v pondelok uzbecká štátna prokuratúra, píše agentúra AFP. Rozsiahle demonštrácie vypukli v dôsledku avizovaných ústavných zmien, v súlade s ktorými by nemohlo Karakalpacko usporiadať referendum o odštiepení sa od Uzbekistanu.



"V Nukuse (metropole Karakalpacka) zomrelo na vážne zranenia 18 ľudí, ktoré utŕžili počas masových nepokojov," povedal Abror Mamatov z uzbeckej štátnej prokuratúry na tlačovom brífingu. Predstaviteľ uzbeckej národnej gardy zase uviedol, že pri protestoch bolo zranených celkovo 243 ľudí, z ktorých 94 skončilo v nemocnici.



Uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev v dôsledku nepokojov stiahol navrhované ústavné zmeny, ktorými by Karakalpacko prišlo o právo na sebaurčenie. Nepokoje predstavovali dosiaľ najväčšiu výzvu, akej čelila vláda 64-ročného Mirzijojeva, ktorý sa dostal k moci v roku 2016, približuje AFP.



Mirzijojev v nedeľu Karakalpacko aj navštívil, a to už druhýkrát v priebehu posledných dvoch dní. Organizátorov protestov obvinil, že sa "skrývajú za falošné heslá", pričom sa podľa jeho slov snažia "zmocniť budov miestnej samosprávy".



Ústavné právo Karakalpackej republiky na odštiepenie sa vzišlo z dohody karakalpackých úradov a ústrednej uzbeckej vlády v Taškente, uzatvorenej po rozpade Sovietskeho zväzu. Autoritárska uzbecká vláda však napriek tomu zjavne nikdy nebola ochotná o takejto možnosti diskutovať, uvádza AFP.



Zmeny týkajúce sa Karakalpacka mali byť súčasťou širšej ústavnej reformy, v rámci ktorej sa majú okrem iného posilniť občianske práva a predĺžiť funkčné obdobie prezidenta z piatich na sedem rokov.