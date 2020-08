Uzbekistan umožní maloletým opäť navštevovať moslimské modlitby

Taškent 3. augusta (TASR) - Deti budú môcť v Uzbekistane opäť navštevovať moslimské modlitby, čím sa skončí de facto zákaz, ktorý sa začal presadzovať za vlády prvého prezidenta tejto stredoázijskej krajiny, zosnulého Islama Karimova. Oznámila to v pondelok tamojšia polícia, ktorú cituje tlačová agentúra AFP.



Ministerstvo vnútra počas víkendu vyhlásilo, že maloletí budú môcť navštevovať mešity "v sprievode svojich otcov, bratov a blízkych príbuzných" po tom, ako vláda odvolá reštrikcie týkajúce sa všeobecného uctievania, ktoré boli zavedené v súvislosti s vypuknutím koronavírusovej pandémie.



Zatiaľ čo vláda vo vyhlásení zdôraznila, že neexistujú žiadne zákony, ktoré by zakazovali maloletým navštevovať mešity, faktický zákaz uplatňovaný za vlády Karimova pretrval aj po jeho smrti v roku 2016.



Podľa správy amerického rezortu diplomacie o náboženskej slobode z roku 2019 uzbecká polícia vlani zatkla dvoch blogerov, ktorí vyzývali úrady, aby povolili deťom navštevovať mešity, dievčatám nosiť hidžáb a mužom nosiť bradu.



Náboženstvo je pre uzbeckú vládu citlivou témou, keďže krajina zostáva silne sekulárnou, a to aj takmer tri desaťročia po tom, ako získala nezávislosť od bývalého Sovietskeho zväzu.



Súčasný uzbecký prezident Šavkat Mirzijojev zaviedol množstvo politických a ekonomických reforiem, pričom autoritársky režim ponechal nedotknutý, konštatuje AFP.



Mirzijojev slúžil za Karimova ako premiér viac než 13 rokov a pokračuje v jeho verejnom oslavovaní napriek tomu, že zvrátil niekoľko jeho najrepresívnejších politických opatrení. Karimov bol pri moci od roku 1991.