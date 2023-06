Uzbekistan v októbri prvýkrát dovezie ruský plyn

Taškent 19. júna (TASR) - Uzbekistan v pondelok oznámil, že podpísal dvojročnú zmluvu s ruským energetickým gigantom Gazprom o dodávkach zemného plynu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Gazprom bude od 1. októbra posielať približne 2,8 miliardy kubických metrov plynu ročne, uviedlo uzbecké ministerstvo energetiky a dodalo, že to bude prvý dovoz ruského plynu.



Bude prúdiť plynovodom Stredná Ázia - Centrum zo sovietskej éry, ktorý spája Rusko s bývalými sovietskymi republikami v tomto regióne.



Zmluva bola podpísaná v piatok v Petrohrade v období prudkého poklesu dodávok plynu do západnej Európy po invázii Moskvy na Ukrajinu.



Rusko hľadá nové trhy pre svoj sankciami postihnutý vývoz energie a snaží sa presunúť časť svojho vývozu do strednej Ázie, najmä do Kazachstanu a Uzbekistanu, ktoré napriek vlastným zdrojom plynu a ropy čelia nedostatku energií. Moskva vyjadrila želanie vytvoriť s oboma krajinami "plynovú úniu".



Uzbekistan postihla v zime 2022 vážna energetická kríza v dôsledku prudkého nárastu dopytu, ktorý ešte zhoršilo mimoriadne chladné počasie a starnúca infraštruktúra.



Hoci táto krajina vlani vyťažila 51,7 miliardy kubických metrov zemného plynu, dočasne bola nútená pozastaviť jeho vývoz do Číny. Uzbekistan v januári oznámil dohodu s Gazpromom o dodávkach plynu od marca, ale odvtedy neposkytol žiadne detaily.