Uzbekistan: V parlamentných voľbách zvíťazila strana Mirzijojeva

Taškent 28. októbra (TASR) - Podľa predbežných výsledkov zverejnených volebnou komisiou vo víkendových voľbách do dolnej komory uzbeckého parlamentu zvíťazila Liberálnodemokratická strana prezidenta Šavkata Mirzijojeva. TASR informuje podľa agentúry AFP a RFE/RL.



Podľa uzbeckej volebnej komisie získala Liberálnodemokratická strana 64 zo 150 kresiel v parlamente, pričom volebná účasť dosiahla 74,72 percenta. Vo voľbách sa po prvýkrát uplatnil zmiešaný pomerný a väčšinový princíp, pričom úrady uviedli, že tým chcú "posilniť vplyv politických strán" v krajine.



Cez víkend o svojich zástupcoch v regionálnom parlamente hlasovali aj občania autonómnej republiky Karakalpacko. Išlo o prvé voľby v tejto republike od násilného potlačenia protestov v roku 2022 spojených s reformou uzbeckej ústavy. Súbežne prebiehali aj voľby do samospráv.



Podľa AFP nie sú výsledky prekvapením. Agentúra pripomína, že voľby sa uskutočnili bez skutočnej opozície a zúčastniť sa na nich mohlo iba päť povolených strán, ktoré sú viac alebo menej lojálne prezidentovi Mirzijojevovi.



Ališer Ilchamov z výskumnej spoločnosti Central Asia Due Diligence pre RFE/RL uviedol, že štátne úrady bránili vzniku nových strán, ktoré by vykonávali skutočnú opozičnú politiku.



RFE/RL pripomína, že prezident Mirzijojev nastúpil do funkcie v roku 2016 po smrti dlhoročného diktátora Islama Karimova, ktorý krajinu viedol od vyhlásenia nezávislosti na Sovietskom zväze.



Pod vedením Mirzijojeva sa Uzbekistan postupne dostáva z izolácie, v ktorej bol pod dlhoročnou vládou Karimova. Ekonomika sa otvorila privatizácii a zahraničným investíciám, zásadná zmena vízovej politiky podporila rozmach cestovného ruchu a vznikol aj malý priestor pre nezávislé médiá a kritických blogerov. Podľa RFE/RL sa však po piatich rokoch Mirzijojevovej vlády priestor pre kritiku vlády a odlišné pohľady na fungovanie krajiny opäť znižuje.