Uzbekistan vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine

Taškent 17. marca (TASR) - Uzbekistan, stredoázijská republika s úzkymi väzbami na Rusko, vyzval vo štvrtok na okamžité ukončenie bojov na Ukrajine a za urovnanie konfliktu diplomatickými prostriedkami.



Uzbecká vláda tiež oznámila, že neuzná nezávislosť dvoch proruských separatistických "republík" na východe Ukrajiny. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Uzbecký minister zahraničných vecí Abdulaziz Kamilov v parlamente vyhlásil, že hoci chce Taškent udržiavať dobré vzťahy s Moskvou aj s Kyjevom, je jednoznačne proti vojne.



Podľa agentúry Reuters ide o dosiaľ najvýraznejší postoj odmietajúci vojnu na Ukrajine zo strany niektorej bývalých sovietskych republík, ktoré patria medzi spojencov Moskvy.



"Po prvé, Uzbekistan je vážne znepokojený situáciou okolo Ukrajiny," uviedol Kamilov. "Po druhé, sme zástancami hľadania mierového riešenia tejto situácie a vyriešenia tohto konfliktu politickými a diplomatickými prostriedkami. Aby sa to však mohlo podariť, musia sa v prvom rade okamžite skončiť boje a násilie," vyhlásil Kamilov.



Reuters pripomína, že inváziu na Ukrajinu síce nepodporila žiadna z ďalších stredoázijských krajín, ktoré boli v minulosti súčasťou Sovietskeho zväzu, avšak nijaká okrem Uzbekistanu sa tak otvorene voči nej nepostavila.



Ekonomika Uzbekistanu sa vo veľkej miere spolieha na export do Ruska, ako aj na finančné prostriedky od Uzbekov pracujúcich v Rusku. Uzbekistan sa v roku 2020 stal pozorovateľskou krajinou v ekonomickom bloku vedenom Ruskom, do obdobného vojenského zoskupenia sa však nezapojil.



Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev minulý týždeň povedal, že "všetky krajiny musia prísne dodržiavať normy a princípy Charty OSN" a "musia sa hľadať nové diplomatické príležitosti na mierové vyriešenie konfliktnej situácie" na Ukrajine.



Uzbekistan i Kazachstan prisľúbili, že Ukrajine, ktorá už tri týždne vzdoruje ruskej vojenskej agresii, poskytnú humanitárnu pomoc.