Uzbekistan zostrelil afganské vojenské lietadlo

Taškent 16. augusta (TASR) - Uzbecký systém protivzdušnej obrany zostrelil v nedeľu afganské lietadlo, ktoré narušilo hranice Uzbekistanu. Oznámilo to v pondelok uzbecké ministerstvo obrany, informovala agentúra Reuters.



Dvojici pilotov sa podarilo katapultovať a boli prevezení do nemocnice, píše agentúra DPA s odvolaním sa na uzbecký spravodajský portál Gazeta.uz. To, či sa piloti pokúšali utiecť pred afganským militantným hnutím Taliban, podľa DPA nie je známe.



Hovorca uzbeckého ministerstva obrany povedal, že systém protivzdušnej obrany afganskému lietadlu zabránil nezákonne prekročiť hranice Uzbekistanu.



Hovorca tým potvrdil správy uzbeckých medií o páde tohto lietadla, ku ktorému došlo v nedeľu v Surchandarjinskej oblasti na juhovýchode Uzbekistanu, napísala agentúra AFP.



Hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol do Uzbekistanu.