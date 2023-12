Územný nárok Venezuely na časť Guyany podporilo 95 percent voličov

Caracas 4. decembra (TASR) - Drvivá väčšina - 95 percent - venezuelských voličov v nedeľu v referende schválila nárok Venezuely na veľkú časť územia susedného štátu Guyana. Vyplýva to z počiatočného sčítania hlasov odovzdaných v tomto nezáväznom plebiscite. V noci na pondelok o tom informovali agentúry AFP a Reuters.



Je to "očividné a zdrvujúce víťazstvo pre áno" v konzultačnom referende o osude regiónu Esequiba, uviedol predseda venezuelskej Národnej volebnej rady Elvis Amoroso s odkazom na región ovládaný Guyanou, na ktorý si však Venezuela už roky robí územné nároky.



Na spornom území boli v posledných rokoch objavené bohaté ložiská ropy a plynu.



Viacerí komentátori a Guyančania sa obávajú, že vláda Venezuely - oveľa ľudnatejšej a vojensky silnejšej krajiny - by mohla výsledok referenda zneužiť na ospravedlnenie svojej vojenskej invázie do Guyany.



Venezuelský prezident Nicolás Maduro však uviedol, že takéto plány neexistujú a že referendum sa koná, aby venezuelské úrady pri prípadných rokovaniach mali podporu obyvateľstva.



Referendum obsahovalo päť otázok, z ktorých posledná zahŕňala uznanie venezuelskej suverenity nad regiónom Esequiba, ktorý tvorí asi dve tretiny územia Guyanskej kooperatívnej republiky.



Referendum iniciovali venezuelské úrady na čele s autoritárskym prezidentom Madurom.