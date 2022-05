Vedci: Fajčiarov celosvetovo ubúda, nárast je však medzi tínedžermi

Chicago 19. mája (TASR) - Počet fajčiarov v globálnom meradle sa po prvýkrát znížil. V takmer polovici skúmaných krajín však vedci zaznamenali ich nárast medzi tínedžermi. Uvádza sa to v najnovšej správe o používaní tabakových výrobkov Tobacco Atlas. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Na celom svete je podľa autorov správy 1,1 miliardy fajčiarov a 200 miliónov ďalších osôb, ktoré užívajú iné tabakové výrobky. Tieto čísla predstavujú trojpercentný pokles oproti roku 2007, keď bola miera fajčiarov na svete 22,6 percenta. V roku 2019 táto hodnota predstavovala 19,6 percenta.



V niektorých lokalitách však počet fajčiarov stále rastie. Ide najmä o Afriku, východné Stredomorie a západné Tichomorie, čo môže súvisieť s populačným nárastom v týchto oblastiach.



"(Tabakový) priemysel sa zameriava na formujúce sa ekonomiky, pričom môže uškodiť aj viacerým generáciám," uviedol profesor verejného zdravotníctva z Illinoiskej univerzity a spoluautor správy Jeffrey Drope.



V 63 z celkovo 135 skúmaných krajín vedci zaznamenali nárast užívania tabakových výrobkov u tínedžerov vo veku 13 – 15 rokov. Podľa správy ide o približne 50 miliónov mladých chlapcov a dievčat, pričom autori upozorňujú, že spoločnosť si ešte úplne neuvedomila vplyv nových výrobkov, ako sú e-cigarety a ochutené tabakové výrobky.



Drope priblížil, že za klesajúcou tendenciou užívania tabakových výrobkov stojí ich prísnejšia kontrola vrátane zvýšenia daní, no zároveň upozornil, že mnohé krajiny takéto opatrenia ešte nezaviedli.



V správe sa tiež uvádza, že užívanie tabakových výrobkov spôsobilo v roku 2019 takmer 8,7 milióna úmrtí a hospodárske škody vo výške dvoch biliónov dolárov. Zatiaľ je viac ako polovica týchto úmrtí v rozvinutých krajinách, súčasný trend však naznačuje, že ak bude spotreba cigariet narastať v chudobnejších oblastiach, môže sa to zmeniť.