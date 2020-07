Užívatelia internetu v Bielorusku by Lukašenka nevolili

Minsk 10. júla (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko mal v júni podporu 76 percent obyvateľstva. Vyplýva to z oficiálneho prieskumu analytického centra pri kancelárii bieloruského prezidenta.



Bieloruská opozícia, vychádzajúc zo svojich prieskumov, tvrdí, že Lukašenkova popularita je v skutočnosti veľmi nízka - okolo troch percent, informovala v piatok rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Podľa oficiálneho prieskumu Lukašenkova popularita pritom v júni v porovnaní s marcom stúpla o 16 percent a analytici očakávajú, že v dohľadnej budúcnosti by mohla stúpnuť na asi 80 percent.



Zníženie podpory Lukašenka u občanov podľa analytikov súviselo s ich nepokojnosťou s opatreniami, ktoré boli v krajine prijaté v čase loronavírusovej epidémie, ako aj s nedostatočným informovaním o epidemiologickej situácii a korekciami v štatistikách o infikovaných.



Tento prieskum je dôležitý aj preto, že Bielorusko čakajú 9. augusta prezidentské voľby.



Žiadosť o registráciu za kandidáta volieb podalo aj viacero predstaviteľov opozície.



Jedným z nich je aj Viktar Babaryka, bývalý riaditeľ banky Belgazprambank, ktorá je najväčšia v Bielorusku a je dcérskou spoločnosťou ruského energetického gigantu Gazprom. Krátko po tom, ako Babaryka oznámil svoj zámer kandidovať v prezidentských voľbách, bol aj so synom zadržaný a je vyšetrovaný pre podozrenie z finančných trestných činov.



Spravodajský portál UDF.by v stredu informoval, že analýzou tzv. big data používateľov internetu v Bielorusku, ktorý robila ruská spoločnosť Tazeros Global Systems, sa zistilo, že Babaryka sa na sociálnych sieťach teší najväčšej popularite - 53,6 percenta používateľov.



Spomedzi sledovaných mien relevantných politikov je na tom medzi používateľmi internetu najhoršie práve Lukašenko - lojalitu mu prejavuje len 6,6 percenta ľudí.



Podľa Tazeros Global Systems znovuzvolenie Lukašenka na šieste funkčné obdobie podporuje iba 3,8 percenta používateľov internetu v Bielorusku. Viac ako 62 percent z nich si myslí, že by mal z politiky odísť a 72 percent je pripravených voliť ktoréhokoľvek kandidáta okrem neho.



Zakladateľ spoločnosti Tazeros Global Systems Artur Chačujan v rozhovore pre spravodajský portál naviny.by uviedol, že táto analýza big data nie je obvyklým prieskumom verejnej mienky. Tú môžu v Bielorusku robiť len subjekty s licenciou.



Chačujan informoval, že do štúdie politických preferencií Bielorusov sa preto dostali len "digitálni" voliči. Starších ľudí, ktorí nepoužívajú internet a pozerajú štátnu televíziu, "jednoducho nebolo možné zohľadniť".



Chačujan tiež poukázal na to, že na internete sú často aktívnejší ľudia s negatívnym postojom k vláde. Na základe toho pripustil, že aj hodnotenie lojality občanov k Lukašenkovi je pravdepodobne vyššie, ako sa javí zo štúdie.