Užívatelia Twitteru sa vyslovili za Muskov odchod z postu riaditeľa

San Francisco 19. decembra (TASR) - Väčšina užívateľov Twitteru sa v internetovom hlasovaní vyslovila za odchod Elona Muska z postu riaditeľa tejto sociálnej siete. Samotný Musk sa k výsledkom hlasovania, ktoré sám inicioval, bezprostredne nevyjadril. Pri jeho spustení však prisľúbil, že jeho výsledok bude rešpektovať. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



Elon Musk, ktorý okrem Twitteru vlastní aj automobilku Tesla a kozmickú spoločnosť SpaceX, sa užívateľov opýtal túto otázku: "Mal by som odstúpiť z funkcie šéfa Twitteru?"



Spomedzi viac než 17,5 milióna účastníkov hlasovania, ktoré prebiehalo od nedele večera a skončilo sa v pondelok, viac než polovica – 57,5 percenta – na túto otázku odpovedala kladne.



O konca októbra, keď miliardár Musk kúpil túto sociálnu a mikroblogovaciu sieť, zaviedol viacero zmien vo fungovaní Twitteru, ktoré pobúrili mnohých užívateľov. Okrem iného prepustil zhruba polovicu zamestnancov firmy, obnovil množstvo zablokovaných účtov vrátane účtu Donalda Trumpa, zrušil účty viacerým novinárom, pokúsil sa zaviesť poplatky za doposiaľ nespoplatnené služby a zakázať používateľom propagovať konkurenčné internetové platformy.



V rámci diskusií, ktoré viedol s užívateľmi Twitteru po spustení hlasovania, Musk písal, že zatiaľ nevie, kto by ho mohol v riaditeľskej funkcii nahradiť. Zároveň znova varoval, že Twitter by mohol postihnúť bankrot.



Niektoré zo svojich kontroverzne vnímaných krokov bol Musk nútený pre silný odpor odvolať. Zároveň prisľúbil, že už nebude robiť zásadné zmeny vo fungovaní siete bez toho, aby sa vopred nespýtal na názor užívateľov prostredníctvom internetových prieskumov.



Analytici upozorňujú, že od prevzatia Twitteru Muskom výrazne poklesla cena akcií výrobcu elektromobilov Tesla. Členovia predstavenstva Tesly preto údajne vyvíjajú tlak na Elona Muska, aby sa vedenia Twitteru vzdal.