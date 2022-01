Uznávaný herec a komik, Jim Carrey, oslavuje 60 rokov

Newmarket/Bratislava 17. januára (TASR) - Kanadsko-americký herec Jim Carrey sa presadil najmä ako popredný komediálny umelec, no uznanie si získal aj za vážnejšie úlohy. Hercovi s "gumenou tvárou" priniesli slávu bláznivé snímky ako Ace Ventura: Zvierací detektív či Maska. Kvalitný výkon však podal aj vo filmoch Truman Show alebo Muž na Mesiaci.



Známy hollywoodsky herec, Jim Carrey, sa v pondelok 17. januára dožíva 60 rokov.



James Eugene Carrey sa narodil 17. januára 1962 v kanadskom meste Newmarket. Už v detstve sa prejavil ako extrovertný chlapec, ktorý svoje prvé komické kúsky predvádzal doma pred zrkadlom, pričom v sebe rozvíjal talent pre imitovanie. V roku 1978 ešte ako teenager opustil školu, aby finančne pomohol svojej rodine. Stal sa údržbárom a vystupoval tiež ako stand-up komik v jednom z torontských klubov. Na javisku si divákov získal veľkou energiou a improvizáciou. Jeho komika bola príťažlivá najmä vizuálne.



Carrey sa neskôr presťahoval do Hollywoodu, kde postupne dostal televízne aj filmové herecké príležitosti. Jeho filmové začiatky sú spojené s komédiami Finders Keepers (1984) či Once Bitten (1985), kde po prvýkrát stvárnil hlavnú postavu sexuálne frustrovaného Marka. Mimozemšťana menom Wiploc zosobnil vo fantasy príbehu Pozemšťanky sú ľahké (Earth Girls Are Easy (1988). Príležitosť dostal aj v televízii v žánri stand-up s názvom Jim Carrey: Unnatural Act (1991), kde skúmal viaceré aspekty života vrátane náboženstva či manželstva. Herec sa predviedol aj v niekoľkých postavách v skečovom komediálnom seriáli In Living Color (1990-1994), ktorý sa zaoberal problémami černochov. Parodoval napríklad hudobníkov belochov ako sú Snow alebo Vanilla Ice.



V roku 1994 zabodoval hneď v troch filmoch. Po boku Courteney Cox sa objavil v snímke Ace Ventura: Zvierací detektív (Ace Ventura: Pet Detective), tragicko-komickú prostoduchú dvojicu bývalých šoférov, ktorí netušia, že ich prenasledujú kriminálnici si zahral spolu s Jeffom Danielsom v komédii Blbý a blbší (Dumb and Dumber) a nezabudnuteľný je aj jeho výkon bláznivého bankového úradníka v kasovom trháku Maska (The Mask), ktorý mu priniesol prvú z niekoľkých nominácií na Zlatý glóbus. Nasledovali filmy Ace Ventura: Volanie prírody (Ace Ventura: When Nature Calls), Batman navždy (Batman Forever, oba v roku 1995) či Klamár, klamár (Liar Liar, 1997).



Zlatý glóbus putoval do jeho rúk za rolu Trumana Burbanka v snímke Truman Show (The Truman Show, 1998) zaoberajúcej sa mocou médií. Rovnaké ocenenie dostal aj za životopisný film Muž na Mesiaci (Man on the Moon, 1999) v réžii Miloša Formana, v ktorom stelesnil komika Andyho Kaufmana. V roku 2000 bol herec súčasťou filmovej adaptácie knihy Dr. Seussa Grinch (How the Grinch Stole Christmas) a medzi jeho známejšie filmy patria aj Majestic (The Majestic, 2001) a Božský Bruce (Bruce Almighty, 2003).



Uznanie kritiky získal spolu s Kate Winsletovou za milostný príbeh, v ktorom sa ako pár rozhodnú nechať si vymazať spomienky na ich spoločný život v oscarovom filme Večný svit nepoškvrnenej mysle (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004). Krutého a chamtivého grófa presvedčivo zahral vo fantasy filme Rad nešťastných príhod (Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events, 2004) a diváci ho mohli vidieť aj v romantickej komédii Yes Man (2008). Do role podvodníka, ktorý sa pokúša utiecť z väzenia a zamiluje sa do spolutrestanca sa vžil v tragikomédii I Love You Phillip Morris (2009) inšpirovanou skutočnými udalosťami. S hereckým kolegom Jeffom Danielsom opäť bizarnú dvojicu vytvorili vo filme Blbý a blbší sú späť (Dumb and Dumber To, 2014). Vážnejšej úlohy detektíva sa zhostil v thrilleri Temné zločiny (Dark Crimes, 2016), populárneho moderátora detskej televíznej relácie, ktorý prechádza obrovskou krízou si zahral v seriáli Kidding (2018 - 2020). V roku 2020 nechýbal v rodinnej komédii Ježko Sonic (Sonic the Hedgehog).