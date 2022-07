Uznávaný módny návrhár Pierre Cardin sa narodil pred 100 rokmi

Na archívnej snímke zo 7. septembra 1967 talianska herečka Gina Lollobrigida a francúzsky módny návrhár Pierre Cardin prichádzajú na letisko v Benátkach. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 24. septembra 1984 franúzsky módny návrhár Pierre Cardin a modelky počas módnej prehliadky na leto 1985 v Paríži. Foto: TASR/AP

San Biagio di Callalta/Bratislava 7. júla (TASR) - Francúzsky módny návrhár Pierre Cardin získal popularitu nielen vďaka svojim výtvorom, ktoré boli považované za vizionárske, ale aj preto, lebo priblížil štýlové odevy masám.Od narodenia jedného z najuznávanejších módnych návrhárov 20. storočia uplynie vo štvrtok 7. júla 100 rokov.Pierre Cardin sa narodil 7. júla 1922 (podľa niektorých zdrojov 2. júla) v talianskej komúne San Biagio di Callalta do rodiny obchodníkov s vínom. Jeho rodičia dúfali, že sa stane architektom, no túžbu objavovať svet módy prejavoval už v detstve. Ako 14-ročný sa začal priúčať krajčírskemu remeslu vo francúzskom meste Vichy, istý čas pôsobil aj v Červenom kríži. Táto práca ho na sklonku roka 1944 priviedla do Paríža. Talentovaný mladík začal v meste svetovej módy pracovať pre módnu značku Paquin a navrhovať kostýmy pre divadlo a film. Cardinove kostýmy sa objavili vo filme Kráska a zviera režiséra Jeana Cocteaua (1946). Od roku 1946 pracoval pre dom Dior a stal sa jedným z tímu umelcov, ktorí v nasledujúcich rokoch navrhli veľkú časť Diorovej kolekcie a stali sa súčasťou povojnovej módy "New Look".V roku 1950 si otvoril vlastný podnik a venoval sa navrhovaniu divadelných masiek a kostýmov. O štyri roky neskôr v módnej štvrti Faubourg Saint-Honoré založil dámsky butik Eva. Veľkú pozornosť na seba upútal ikonickými "bublinkovými šatami", ktoré sa stali známe vďaka rozšírenej sukni. V Európe boli veľmi populárne aj jeho obleky, ktoré prispôsobil vlastnému štýlu - odstránil na nich goliere, manžety či klopy. Jeho elegantné saká bez goliera si obľúbili napríklad členovia skupiny The Beatles. Zvyčajné pánske obleky "narušil" aj tým, že kravatu nahradil šatkou a košele vymenil za roláky.," povedal v súvislosti s vlastným videním módy Pierre Cardin.V lete 1957 predstavil v Paríži svoju prvú kompletnú kolekciu pozostávajúcu z viac ako 120 modelov.Inšpiráciou pre módneho tvorcu boli aj cesty do zahraničia. Výrazne na neho zapôsobili tradičnejšie línie japonských odevov. V roku 1959 ako prvý módny návrhár v dejinách vytvoril kolekciu vyrobenú priamo na predaj a nosenie.Fascináciu vesmírom pretavil do kolekcie Space Age z roku 1964, ktorá bola syntézou jeho minimalistického a futuristického obliekania pre mužov aj ženy. Často využíval vinyl, strieborné látky a veľké zipsy. Z plastu vytvaroval klobúky, ktoré pripomínali prilbu astronauta a šaty, ktoré navrhol zdobili motívy kruhov ako symbol Mesiaca.Cardinova tvorba bola prelomová aj preto, že jeho oblečenie predznamenalo príchod unisexových šiat. Na všetky svoje modely začal umiestňovať vlastné logo, čo je dnes štandardom, ale v minulosti išlo o niečo revolučné.V 70. rokoch uviedol na trh parfumy, navrhoval módne doplnky ako napríklad tašky alebo kravaty a začal sa venovať aj priemyselnému dizajnu.Jeho impérium malo silné zastúpenie po celom svete. V roku 1978 podpísal produkčné dohody aj so Sovietskym zväzom. Ako prvý módny návrhár mal v roku 1991 svoju prehliadku na moskovskom Červenom námestí. Stal sa tiež prvým francúzskym návrhárom, ktorý nadviazal v roku 1979 obchodné vzťahy s Čínou. Od roku 1991 pôsobil ako čestný ambasádor UNESCO a od roku 2009 aj ako vyslanec dobrej vôle Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).Pierre Cardin dostal za svoju tvorbu množstvo ocenení a v roku 1992 získal kreslo vo francúzskej Akadémii krásnych umení (Académie des Beaux-Arts).Celosvetovo uznávaný módny návrhár, ktorý zanechal svetu jedinečné umelecké dedičstvo, zomrel v Paríži 29. decembra 2020.Zdroj: biography.yourdictionary.com, famousfashiondesigners.org