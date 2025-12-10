< sekcia Zahraničie
Uznesenie o podpore Ukrajiny neprešlo ani v zahraničnom výbore PSP
Nezávisle od toho prezident Petr Pavel v stredu počas návštevy Libereckého kraja vyhlásil, že by bolo nezodpovedné, ak by Česko narušilo svoje spojenecké väzby.
Autor TASR
Praha 10. decembra (TASR) - Zahraničný výbor Poslaneckej snemovne českého parlamentu v stredu neschválil návrh uznesenia hnutia STAN o podpore Ukrajiny v boji proti ruskej agresii a podpore spojeneckých záväzkov v rámci NATO. Minulý týždeň neprešlo ani v obrannom výbore. Namiesto toho poslanci budúcej koalície prišli s vlastným návrhom uznesenia o národne-bezpečnostných záujmoch, v ktorom podporili mierové úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Český prezident Petr Pavel v rovnakom čase počas regionálneho výjazdu vyhlásil, že s novou vládou bude diskutovať o každom jej kroku, ktorý by mohol viesť k oslabeniu spojeneckých väzieb Česka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Uznesenie hnutia STAN konštatuje, že pre bezpečnosť ČR je zásadné aj naďalej podporovať Ukrajinu, vyzýva k dodržiavaniu záväzkov v rámci NATO či k podpore medzištátnych iniciatív na podporu obranyschopnosti Ukrajiny, akou je napríklad česká muničná iniciatíva. Predseda zahraničného výboru Radek Vondráček podľa servera Novinky.cz označil návrh STAN za symbolický a o takých vraj v snemovni hlasovali už mnohokrát. Za vhodnejšie považoval vyjadriť sa k aktuálnej situácii, preto navrhol uznesenie o podpore Trumpovho mierového úsilia vrátane kritizovaného mierového plánu.
Nezávisle od toho prezident Petr Pavel v stredu počas návštevy Libereckého kraja vyhlásil, že by bolo nezodpovedné, ak by Česko narušilo svoje spojenecké väzby. „V bezpečnostnej situácii, v ktorej sa dnes nachádzame, by bolo veľmi krátkozraké a nezodpovedné, ak by sme chceli akýmkoľvek spôsobom narúšať naše spojenecké väzby. A aj preto budem so všetkými relevantnými ministrami aj s premiérom diskutovať o každom kroku, ktorý by mal viesť k ich oslabeniu alebo znedôveryhodneniu,“ povedal Pavel.
Zdôraznil, že Česko v poslednej dobe najmä vďaka principiálnej pomoci napadnutej Ukrajine a muničnej iniciatíve získalo silný medzinárodný kredit. Podľa jeho slov by bola veľká škoda, ak by ho nejakým nezodpovedným či nerozvážnym krokom stratilo. Dodal, že ak by ČR prerušila pomoc Ukrajine, zatvorila by si tým dvere v spolupráci na jej povojnovej obnove. V pomoci by tak podľa Pavla mala pokračovať.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
