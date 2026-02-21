< sekcia Zahraničie
V 17 českých mestách sú vystavené drony Šáhid, cieľom je ukázať hrozbu
Iniciatíva Darček pre Putina umiestnila vedľa každého dronu aj informačný panel. Uvádza v ňom, že drony Šáhid môžu mať dolet až 2500 kilometrov.
Autor TASR
Praha 21. februára (TASR) - V 17 mestách naprieč Českom si ľudia môžu počas víkendu zblízka prezrieť drony typu Šáhid, ktorými Rusi útočia na Ukrajine. Ich makety v reálnej veľkosti dala pri príležitosti štvrtého výročia ruskej invázie na Ukrajinu vyrobiť iniciatíva Darček pre Putina, ktorá v Česku aj na Slovensku organizuje zbierky na nákup rôzneho vybavenia pre ukrajinskú armádu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Zámerom organizátorov je, aby mali ľudia lepšiu predstavu o tom, akú hrozbu Rusko predstavuje. „Nechali sme vyrobiť 17 makiet ruských dronov Šáhid v skutočnej veľkosti... Chceme pripomenúť všetkým, že keď padne Ukrajina, môže aj naša krajina byť cieľom,“ uviedla iniciatíva na sociálnej sieti X.
V Prahe je dron umiestnený na Námestí Kinských v štvrti Smíchov, kde bol v minulosti vystavený sovietsky tank. Ten v roku 1991 natrel český umelec David Černý naružovo, za čo bol krátko stíhaný. V súčasnosti sa tam nachádza inštalácia, ktorá ružový tank pripomína. Okrem hlavného mesta sú makety aj na námestiach v Brne, Ostrave, Olomouci, Plzni, Ústí nad Labem, Českých Budějoviciach a v ďalších mestách.
Zámer organizátorov nepodporil magistrát v Opave, ktorý nesúhlasil s tým, aby bola 45-kilová maketa umiestnená na verejnom pozemku na Hornom námestí. Hovorca mesta Roman Konečný však pre server Novinky.cz poprel, že by išlo o zákaz. Svoj pozemok iniciatíve Darček pre Putina nakoniec ponúkol Spolok kostola svätých Janů, kde dron umiestnili.
Drony typu Šáhid Rusku najskôr dodával Irán. Po získaní licencie ich zruba od polovice roka 2023 začali vyrábať priamo v Rusku. Denník The New York Times ešte v septembri minulého roka napísal, že Rusko je schopné ročne vyrobiť približne 30.000 dronov tohto typu, pričom počet by mohlo v roku 2026 zdvojnásobiť. Ruský prezident Vladimir Putin stanovil výrobu dronov za štátnu prioritu.
Iniciatíva Darček pre Putina umiestnila vedľa každého dronu aj informačný panel. Uvádza v ňom, že drony Šáhid môžu mať dolet až 2500 kilometrov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová) mar
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová) mar