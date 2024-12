V 2024 zaznamenali najviac úmrtí migrantov smerujúcich do Španielska

Madrid 26. decembra (TASR) - Pri pokuse dostať sa do Španielska po mori zahynulo alebo zmizlo v roku 2024 najmenej 10.457 migrantov, oznámila vo štvrtok mimovládna organizácia. Ide o vyše 50-percentný nárast oproti predošlému roku a najviac od roku 2007, keď začala viesť evidenciu. TASR píše na základe správy agentúry AFP.



V priemere tak zomiera pri snahe dostať sa do Španielska po mori až 30 ľudí denne, uvádza organizácia na ochranu práv migrantov Caminando Fronteras.



Od 1. januára do 5. decembra v rámci celkového počtu zahynulo najmenej 1538 detí a 421 žien. Z nárastu úmrtí viní organizácia používanie vratkých člnov a čoraz nebezpečnejších trás, ako aj nedostatočnú kapacitu námorných záchranných služieb.



"Tieto čísla sú dôkazom hlbokého zlyhania záchranných a ochranných systémov. Viac ako 10.400 mŕtvych alebo nezvestných ľudí za jediný rok je neprijateľná tragédia," uviedla vo vyhlásení zakladateľka skupiny Helena Malenová. Obete pochádzajú z 28 krajín, väčšinou z Afriky, ale aj z Iraku a Pakistanu.



Prevažnú väčšinu úmrtí (9757) zaznamenali na atlantickej migračnej trase z Afriky na španielske Kanárske ostrovy, ktoré už druhý rok po sebe prijali rekordný počet migrantov.



Španielsko je spolu s Talianskom a Gréckom jednou z troch hlavných európskych prístupových brán pre prichádzajúcich migrantov. Podľa ministerstva vnútra vstúpilo do Španielska od 1. januára do 15. decembra nelegálne 60.216 migrantov, čo je o 14,5 percenta viac ako v rovnakom období minulého roka.