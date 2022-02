V 94 rokoch zomrel bývalý eritrejský patriarcha v domácom väzení

Nairobi 10. februára (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrel bývalý patriarcha eritrejskej pravoslávnej cirkvi abune Antonios, ktorý bol symbolom odporu proti eritrejskému režimu. Ten ho na viac ako desať rokov uvrhol do domáceho väzenia, čo vyvolalo kritiku zo strany skupín na ochranu ľudských práv, Európskeho parlamentu, Francúzska a Spojených štátov.



Patriarcha zomrel v stredu v Asmare. Jeho telo previezli do kláštora abune Andreas, kde pôsobil ako opát a kde ho vo štvrtok pochovali, uviedla vo svojom vyhlásení organizácia Christian Solidarity Worldwide (CSW). Miestne zdroje informovali, že na pohrebe sa zišlo veľa ľudí, z ktorých "mnohí prešli pešo veľké vzdialenosti".



Antonios bol od roku 2005 v domácom väzení a o rok neskôr mu počas policajnej razie zhabali jeho insígnie. Stalo sa tak po tom, čo patriarcha odmietol z cirkvi exkomunikovať 3000 vládnych odporcov a vyzval na prepustenie politických väzňov.



Odvtedy bol v domácom väzení, a to najmenej do roku 2017, keď sa údajne objavil na verejnosti. Spojené štáty americké a CSW tvrdia, že v domácom väzení bol až do svojej smrti.



Spojené štáty považovali Antoniosa za väzňa svedomia a jeho zadržiavanie vnímali ako prejav nerešpektovania náboženskej slobody.



Antonios sa narodil 12. júla 1927. Jeho otec ho poslal na vzdelanie do kláštora ako päťročného. Už ako mních bol v roku 1942 vysvätený za kňaza, v roku 1955 sa stal opátom a v roku 2004 sa stal tretím patriarchom eritrejskej pravoslávnej cirkvi.



Eritrea patrí medzi najchudobnejšie krajiny Afriky a vládu prezidenta Isaiasa Afwerkiho považujú medzinárodní pozorovatelia za jednu z najrepresívnejších na kontinente.



Afwerkiho režim riadi krajinu vládou jednej strany, ktorá bežne väzní disidentov. Voľby v Eritrei sa nekonali od získania nezávislosti od Etiópie v roku 1993.



Vláda v Asmare okrem toho propaguje ateizmus a preto zasahuje aj do praktizovania viery v krajine, kde sa jedna polovica obyvateľstva hlási k islamu a druhá ku kresťanstvu.



Oficiálne sú v Eritrei povolené len štyri náboženské denominácie: rímsky katolicizmus, protestantizmus, islam a pravoslávna cirkev, ktorá má v Eritrei svoje korene.



Po perzekúcii Antoniosa síce pravoslávni duchovní v Eritrei zvolili nového patriarchu (zomrel v roku 2015), ale vodcovia koptskej cirkvi so sídlom v Egypte ho naďalej považovali za legitímnu hlavu eritrejskej denominácie.



Abune či abuna je čestný titul používaný pre ktoréhokoľvek biskupa etiópskej či eritrejskej pravoslávnej cirkvi.