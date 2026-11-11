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V Abú Zabí pokračujú trojstranné rokovania Ukrajiny, Ruska a USA
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Autor TASR
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Abú Zabí 11. novembra (TASR) - V hlavnom meste Spojených arabských emirátov Abú Zabí sa v stredu opäť stretli vyjednávači Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov. Predstavitelia troch krajín rokovali aj v utorok v rámci prvého stretnutia v tomto formáte od februára. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.