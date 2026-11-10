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V Abú Zabí sa skončil prvý deň rokovaní Ukrajiny a Ruska
Stretnutie podľa viacerých médií vrátane ruskej agentúry TASS trvalo približne štyri a pol hodiny aj s prestávkou.
Autor TASR
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Abú Zabí 10. novembra (TASR) - Ukrajina a Rusko v utorok v hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí ukončili prvý deň rozhovorov sprostredkovaných Spojenými štátmi, uviedol pre agentúru AFP nemenovaný zdroj z ukrajinskej delegácie. Informuje o tom TASR.
„Rozhovory sa na dnes skončili,“ uviedol zdroj a dodal, že pokračovať budú v stredu ráno.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio k prvému dňu rokovaní uviedol, že boli „veľmi produktívne“. Zároveň podľa AFP vyzval na rozšírenie rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou a požiadal, aby časom „za jedným stolom sedeli aj Európania“.
„Sme toho názoru, že trojstranný formát by mal časom za rokovacím stolom zahŕňať aj našich európskych partnerov, lebo sú súčasťou dlhodobého riešenia tohto problému,“ uviedol šéf americkej diplomacie v Paríži.
Stretnutie podľa viacerých médií vrátane ruskej agentúry TASS trvalo približne štyri a pol hodiny aj s prestávkou.
V metropole SAE sa bojujúce strany zišli na priamych rokovaniach sprostredkovaných USA prvýkrát po ôsmich mesiacoch. Účastníci stretnutia uviedli, že hlavnou témou sú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, Rusko aj celý región.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dopoludnia informoval, že ruská delegácia sa v závislosti od priebehu rozhovorov rozhodne, či bude prezidenta Vladimira Putina informovať priamo z Abú Zabí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred koncom prvého rokovacieho dňa uviedol, že jeho krajina a jej partneri sú pripravení konštruktívne „pracovať na krokoch vedúcich k deeskalácii, na vypracovaní účinných bezpečnostných záruk a na priblížení sa k skutočnému mieru“, cituje agentúra DPA.
„Rozhovory sa na dnes skončili,“ uviedol zdroj a dodal, že pokračovať budú v stredu ráno.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio k prvému dňu rokovaní uviedol, že boli „veľmi produktívne“. Zároveň podľa AFP vyzval na rozšírenie rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou a požiadal, aby časom „za jedným stolom sedeli aj Európania“.
„Sme toho názoru, že trojstranný formát by mal časom za rokovacím stolom zahŕňať aj našich európskych partnerov, lebo sú súčasťou dlhodobého riešenia tohto problému,“ uviedol šéf americkej diplomacie v Paríži.
Stretnutie podľa viacerých médií vrátane ruskej agentúry TASS trvalo približne štyri a pol hodiny aj s prestávkou.
V metropole SAE sa bojujúce strany zišli na priamych rokovaniach sprostredkovaných USA prvýkrát po ôsmich mesiacoch. Účastníci stretnutia uviedli, že hlavnou témou sú bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, Rusko aj celý región.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dopoludnia informoval, že ruská delegácia sa v závislosti od priebehu rozhovorov rozhodne, či bude prezidenta Vladimira Putina informovať priamo z Abú Zabí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred koncom prvého rokovacieho dňa uviedol, že jeho krajina a jej partneri sú pripravení konštruktívne „pracovať na krokoch vedúcich k deeskalácii, na vypracovaní účinných bezpečnostných záruk a na priblížení sa k skutočnému mieru“, cituje agentúra DPA.