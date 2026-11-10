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V Abú Zabí sa začali rokovania medzi Ruskom, USA a Ukrajinou

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Americký prezident Donald Trump (vpravo) pozdravuje ruského prezidenta Vladimíra Putina. Foto: TASR/AP

Ruské štátne médiá zverejnili fotografie z rokovacej miestnosti na ktorých vidno, že delegácie Ruska a Ukrajiny sedia oproti sebe.

Autor TASR
,aktualizované 
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Abú Zabí 10. novembra (TASR) - Trojstranné rokovania za zatvorenými dverami medzi predstaviteľmi Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov v Abú Zabí sa začali. Informuje o tom TASR podľa utorňajších správ svetových agentúr.

Ruské štátne médiá zverejnili fotografie z rokovacej miestnosti na ktorých vidno, že delegácie Ruska a Ukrajiny sedia oproti sebe. Za čelom stola sedia americkí predstavitelia.

Ruskú delegáciu vedie poradca prezidenta Vladimir Medinskij, jej súčasťou sú aj námestníci ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov a Michail Galuzin a šéf vojenskej spravodajskej služby GRU Igor Kosťukov.

Ukrajinskú delegáciu vedie šéf Služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny (SZRU) Rustem Umerov. Jej členmi sú aj poslanec Davyd Arachamija, vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Budanov či jeho prvý námestník Serhij Kyslycia.

Za Spojené štáty sú na rokovaniach prítomní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner. Naposledy sa v takomto formáte Rusko, Ukrajina a USA stretli ešte začiatkom februára.
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