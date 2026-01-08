< sekcia Zahraničie
V Adene vyhlásili nočný zákaz vychádzania
Bezpečnostný zdroj v Adene agentúre AFP povedal, že sily lojálne Mahrámímu sú rozmiestnené v uliciach a v okolí vládnych budov vrátane prezidentského paláca.
Autor TASR
Aden/Saná 8. januára (TASR) — Pre stupňujúce sa obavy zo stretov s prosaudskými silami zaviedli v stredu jemenské separatistické úrady vo svojej bašte, prístavnom meste Aden, nočný zákaz vychádzania, ktorý platí od 21.00 h do 06.00 h miestneho času (19.00 h – 04.00 h SEČ). Oznámil to podpredseda Južnej prechodnej rady (STC) Abdalrahmán Mahrámí, ktorý velí tamojším bezpečnostným zložkám. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Bezpečnostný zdroj v Adene agentúre AFP povedal, že sily lojálne Mahrámímu sú rozmiestnené v uliciach a v okolí vládnych budov vrátane prezidentského paláca.
Ďalší zdroj pre AFP uviedol, že príslušníci síl podporovaných Saudskou Arábiou medzitým dorazili do mesta Atak, metropoly provincie Šabwa, a smerujú k Adenu, ktorý je vzdialený asi 400 kilometrov. Očití svedkovia videli na ceste vedúcej do Adenu približne 100 vozidiel.
Ďalší bezpečnostný predstaviteľ v Adene agentúre AFP povedal, že pred dvoma dňami STC evakuovala svoje sídlo a na neznáme miesto presunula aj centrálu svojho televízneho kanálu.
Z jemenského ostrova Sokotra medzitým v stredu odletelo do saudskoarabského mesta Džidda lietadlo s prvými 180 turistami, ktorí tam uviazli v dôsledku nedávnych stretov medzi silami podporovanými Saudskou Arábiou a separatistami podporovanými Spojenými arabskými emirátmi (SAE). Medzinárodne uznaná jemenská vláda uviedla, že ďalšie lety budú nasledovať.
Presný počet turistov, ktorí uviazli na ostrove, nie je známy. Turistickí sprievodcovia a obyvatelia podľa agentúry DPA hlásia, že hotely na ostrove sú plne obsadené, čo núti niektorých návštevníkov prenajímať si ubytovanie v súkromí alebo sa ubytovávať u sprievodcov.
Bezpečnostný zdroj v Adene agentúre AFP povedal, že sily lojálne Mahrámímu sú rozmiestnené v uliciach a v okolí vládnych budov vrátane prezidentského paláca.
Ďalší zdroj pre AFP uviedol, že príslušníci síl podporovaných Saudskou Arábiou medzitým dorazili do mesta Atak, metropoly provincie Šabwa, a smerujú k Adenu, ktorý je vzdialený asi 400 kilometrov. Očití svedkovia videli na ceste vedúcej do Adenu približne 100 vozidiel.
Ďalší bezpečnostný predstaviteľ v Adene agentúre AFP povedal, že pred dvoma dňami STC evakuovala svoje sídlo a na neznáme miesto presunula aj centrálu svojho televízneho kanálu.
Z jemenského ostrova Sokotra medzitým v stredu odletelo do saudskoarabského mesta Džidda lietadlo s prvými 180 turistami, ktorí tam uviazli v dôsledku nedávnych stretov medzi silami podporovanými Saudskou Arábiou a separatistami podporovanými Spojenými arabskými emirátmi (SAE). Medzinárodne uznaná jemenská vláda uviedla, že ďalšie lety budú nasledovať.
Presný počet turistov, ktorí uviazli na ostrove, nie je známy. Turistickí sprievodcovia a obyvatelia podľa agentúry DPA hlásia, že hotely na ostrove sú plne obsadené, čo núti niektorých návštevníkov prenajímať si ubytovanie v súkromí alebo sa ubytovávať u sprievodcov.