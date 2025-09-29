< sekcia Zahraničie
V Adenskom zálive po zásahu raketou horí nákladná loď
Zranenia utrpeli dvaja z 19 členov posádky, tú v týchto chvíľach evakuuje vrtuľník, potvrdila prepravná spoločnosť Spliethoff, ktorá loď vlastní.
Autor TASR
Saná 29. septembra (TASR) - Zrejme raketový útok jemenských povstalcov spôsobil v pondelok požiar na nákladnej lodi v Adenskom zálive. Zranenia utrpeli dvaja z 19 členov posádky, tú v týchto chvíľach evakuuje vrtuľník, potvrdila prepravná spoločnosť Spliethoff, ktorá loď vlastní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
K zodpovednosti za útok sa bezprostredne nikto neprihlásil, lode v zálive a tiež v Červenom mori sa však opakovane stávajú terčom jemenských povstalcov húsíov, ktorí podľa svojich vyjadrení útočia na lodnú dopravu na znak solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy.
Jemenské médiá informovali, že z územia Jemenu, ktoré ovládajú povstalci, bola vypálená zrejme balistická raketa. Loď Minervagracht plaviacu sa pod holandskou vlajkou, ktorá sa nachádzala zhruba 235 kilometrov juhozápadne od pobrežia jemenského mesta Aden, zasiahol podľa služby Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie (UKMTO) neznámy projektil a v týchto chvíľach plavidlo horí.
UKMTO aj súkromná prepravná spoločnosť Ambrey vyzvali posádky lodí v oblasti na opatrnosť.
Jemenskí povstalci, ktorí už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná, v novembri 2023 po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive plavidlá spájané s Izraelom alebo jeho spojencami.
Židovský štát na útoky húsíov reaguje odvetnými náletmi v Jemene, pri ktorých cieli na vojenské objekty s nimi spájané a aj na ich politických vodcov.
Húsíovia sa k zodpovednosti za svoje údery podľa AP prihlásia zvyčajne po niekoľkých hodinách alebo dokonca dňoch od ich vykonania. Nedávno takto oznámili vypálenie rakety na tanker v Červenom mori. Izraelské nálety niekoľko dní predtým zabili predsedu vlády povstalcov Ahmada Rahawího aj viacero ministrov.
